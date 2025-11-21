Video Un tânăr a intrat cu mașina în trei autoturisme parcate la Curtea de Apel, iar o tânără care-l însoțea a provocat scandal

Un tânăr de 25 de ani a provocat vineri dimineață un accident pe strada Sfinții Apostoli din Capitală, lângă Curtea de Apel unde era audiat Horațiu Potra. Șoferul a lovit trei mașini parcate regulamentar, iar testarea cu etilotestul a arătat că se urcase băut la volan.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 10:20, polițiștii Brigăzii Rutiere fiind chemați de un echipaj al Jandarmeriei pentru a testa un bărbat suspectat că ar fi consumat alcool.

El se afla în vehicul, cel mai probabil, cu partenera sa de viață, amândoi având un comportament ciudat. După accident, cei doi au făcut scandal.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânăra care l-a însoțit a declarat că se întorcea de la club.