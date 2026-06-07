Video Operațiune dificilă de salvare în Munții Buzăului. Doi turiști rătăciți cu ATV-ul au fost găsiți după mai bine de 10 ore

Doi turiști care s-au rătăcit cu un ATV într-o zonă montană dificilă din județul Buzău au fost salvați de jandarmii montani din Nehoiu, după o intervenție care a durat mai multe ore și s-a desfășurat în condiții meteo nefavorabile.

Misiunea a avut loc în data de 6 iunie, în timp ce patrula montană din cadrul Postului de Jandarmi Montan Nehoiu participa la acțiuni de sprijin pentru deblocarea drumului județean DJ 203K, între localitățile Bâsca Rozilei și Gura Teghii. Circulația fusese afectată după ce o viitură provocată de ploile torențiale a blocat aproximativ 70 de metri din carosabil.

În jurul orei 16:50, jandarmii au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112 că două persoane au nevoie de ajutor după ce s-au rătăcit într-o zonă montană greu accesibilă.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, cele două persoane plecaseră în jurul orei 11:00 cu un ATV pe un traseu din zona localității Gura Teghii. Din cauza vremii nefavorabile și a terenului dificil, acestea au pierdut orientarea și nu au mai reușit să găsească drumul de întoarcere.

Jandarmii montani au pornit imediat în căutarea lor, însă misiunea a fost îngreunată de starea drumurilor afectate de precipitațiile abundente.

Din cauza drumului devenit impracticabil pentru autospeciala de serviciu, salvatorii au fost nevoiți să își continue deplasarea cu ajutorul unui tractor pus la dispoziție de un localnic. Ulterior, aceștia au parcurs pe jos ultimii kilometri până la locul unde se aflau persoanele rătăcite.

Echipajul de jandarmi a reușit să ajungă la cele două persoane în jurul orei 22:00. Din fericire, acestea nu aveau nevoie de îngrijiri medicale și se aflau într-o stare bună.

Împreună cu jandarmii, turiștii au început deplasarea către stația meteo de pe Vârful Penteleu. Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și riscurile unei coborâri pe timpul nopții, salvatorii au decis să rămână împreună cu cei doi peste noapte la stația meteo.

Coborârea către localitatea Gura Teghii a fost reluată în dimineața zilei de 7 iunie, iar în jurul orei 12:00 cele două persoane au ajuns în siguranță la locul de cazare.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău reamintesc turiștilor să verifice condițiile meteorologice și starea traseelor înainte de a porni în zone montane și să se asigure că sunt echipați corespunzător pentru astfel de deplasări.