Zeci de vaci Black Angus furate în Neamț. Poliția a deschis anchetă

Poliția din județul Neamț a demarat o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost sustrase sâmbătă, 27 septembrie, de pe un câmp din comuna Borlești. Incidentul a fost semnalat de proprietarii animalelor, care administrează ferma.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Borlești, vacile dispăruseră de pe islazul Flutur, în zona Dealu Mare, pe drumul sondei spre hotarul cu comuna Tazlău.

Proprietarii solicită ajutorul cetățenilor pentru a oferi informații despre animalele furate sau despre persoanele implicate, fiind promisă și o recompensă pentru datele utile prinderii hoților.

„Astăzi, 27 septembrie, s-a constatat că au dispărut 22 de vaci din rasa Black Angus. Cei care pot oferi informații concrete despre animale, persoane implicate sau direcția în care au fost duse sunt rugați să contacteze de urgență proprietarii”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat furtul.

„La data de 27 septembrie, ora 19:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că i-au fost sustrase 22 de bovine de pe o pășune din localitatea Borlești. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, au transmis oficialii IPJ Neamț.

Anchetatorii fac apel la orice persoană care deține informații despre incident să le transmită autorităților, pentru prinderea făptașilor și recuperarea animalelor.