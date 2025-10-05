search
Video Două tinere reținute după ce au furat haine dintr-un mall din Capitală și au agresat angajatele magazinului

0
0
Publicat:

Două tinere de 21 și 25 de ani au fost reținute după ce ar fi furat haine dintr-un magazin din Veranda Mall și au agresat angajatele care au încercat să le oprească, tulburând ordinea publică.

Cele două au fost reținute de poliție FOTO Captură video
Cele două au fost reținute de poliție FOTO Captură video

„Ieri, 4 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au reținut două femei cu vârste de 21, respectiv 25 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, la data menționată, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către personalul responsabil cu paza unui punct de lucru, cu privire la faptul că, mai multe persoane ar fi sustras mai multe bunuri, dintr-un spațiu comercial, situat la o adresă din Sectorul 2.

Astfel, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

La scurt timp, în apropiere au fost depistate trei femei, cu vârste de 21, 25, respectiv 51 de ani, bănuite de comiterea infracțiunilor, ulterior acestea fiind conduse la sediul subunității, pentru stabilirea situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun.

„În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data menționată, în timp ce se aflau în incinta unui spațiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei", se mai arată în comunicat.

Potrivit surselor, este vorba despre Veranda Mall. La plecare, cele două femei ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societății comerciale, prezente acolo pentru a recupera bunurile.

Suspectele au devenit agresive și sunt bănuite că le-au agresat fizic pe cele două angajate, pe care le-au tras de păr și le-au lovit cu pumnii și picioarele.

„Prin aceste agresiuni fizice a fost tulburată ordinea și liniștea publică, fiind creat un puternic sentiment de indignare și teamă în rândul cetățenilor prezenți în zonă", mai precizează comunicatul.

În urma probatoriului administrat în cauză, cele două persoane, cu vârste de 21, respectiv 25 de ani, bănuite de comiterea infracțiunilor au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către Secția 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

București

