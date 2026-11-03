Trageri cu muniție de război în două poligoane din județul Tulcea. Șoferii, îndrumați să folosească rute alternative

În luna noiembrie vor avea loc trageri cu muniție de război în poligoanele Babadag și Cataloi, din județul Tulcea. În cazul poligonului Babadag, circulația pe DJ222, între localitățile Enisala și Sălcioara, va fi restricționată în mai multe intervale, iar șoferii sunt îndrumați să folosească o rută ocolitoare.

Trageri cu muniție de război vor avea loc în două poligoane din județul Tulcea Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit unui anunț publicat de Consiliul Județean Tulcea, în poligonul Babadag, situat între localitățile Enisala și Sălcioara, pe DJ222, se vor executa trageri cu muniție de război, atât ziua, cât și noaptea, în perioada 3-6 noiembrie, 9-13 noiembrie, 16-20 noiembrie și 22-26 noiembrie, în intervalul orar 08:00-23:59.

O altă sesiune de trageri este programată pe 23 octombrie, între orele 09:00 și 23:59, conform calendarului transmis de Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02025 Babadag. Data menționată în anunț este însă anterioară perioadelor din noiembrie.

Pe durata activităților, circulația pe DJ222, între Enisala și Sălcioara, va fi restricționată prin amplasarea a două bariere. Tragerile se vor desfășura fără întrerupere timp de 60 de minute, urmate de pauze de 15 minute, pentru decongestionarea traficului rutier.

Ruta alternativă recomandată șoferilor

Pentru deplasarea între Babadag și Sălcioara, autoritățile recomandă folosirea unei rute alternative, prin DN22, localitatea Ceamurlia de Jos și Jurilovca, cu continuare pe DJ222 până în Sălcioara. Traseul este valabil și în sens invers.

Pentru situații de urgență, conducătorii auto pot lua legătura cu Centrul secundar de Instruire pentru Luptă „Babadag”, la numărul de telefon 0240/562805.

Consiliul Județean Tulcea avertizează că nerespectarea recomandărilor privind măsurile de siguranță poate avea consecințe grave.

Trageri de infanterie și în poligonul Cataloi

Tot în județul Tulcea, Primăria municipiului a anunțat că, începând de luni, 2 noiembrie, în poligonul de tragere Cataloi au loc exerciții de infanterie cu muniție de război.

Tragerile încep zilnic la ora 08:00, însă ora de încheiere diferă de la o zi la alta, fiind stabilită fie la 16:00, fie la 19:00.

„Se interzice pătrunderea şi apropierea oamenilor, animalelor şi vehiculelor, pe timpul tragerilor, în Zona Militară Restricţionată a Poligonului de garnizoană Cataloi”, a transmis Primăria municipiului Tulcea.