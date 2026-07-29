RO-Alert în Tulcea din cauza atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. Două F-16 au plecat de la Baza Aeriană Borcea

Locuitorii din județul Tulcea au primit miercuri, în jurul orei 11:17, un nou mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii din Ucraina. Autoritățile recomandă populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de siguranță recomandate.

UPDATE 11.30 MApN confirmă incidentul: două F-16 au fost ridicate de la sol

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57. A fost transmis mesaj RO-Alert pentru alertarea populației din județul Tulcea, a confirmat MApN.

În ultimele zile, sistemele de supraveghere aeriană au mai detectat drone în apropierea Deltei Dunării, iar populația a fost avertizată prin mesaje RO-Alert privind riscul ca fragmente sau alte obiecte să cadă pe teritoriul României.

Duminică, 26 iulie, a fost a treia zi consecutivă în care forțele aeriene române au doborât drone care au intrat pe teritoriul României.

Avioanele militare intervin pentru neutralizarea amenințărilor

Situația de la granița de est a României a determinat și o schimbare în modul de intervenție al forțelor aeriene.

Dacă până de curând aeronavele militare române aveau în principal misiunea de a monitoriza dronele sau alte aparate de zbor care pătrundeau accidental în spațiul aerian național, în prezent acestea intervin și pentru neutralizarea țintelor considerate un risc pentru securitatea României.