„Poate e vreun meteorit…” Cum au trăit localnicii momentul în care un F-16 a doborât drona în județul Buzău

Confuzie, panică și multe întrebări. Așa descriu locuitorii din mai multe sate ale județului Buzău dimineața în care au primit mesaj RO-Alert, au auzit avioanele de luptă și au simțit explozia provocată de doborârea dronei.

În urmă cu aproape două luni, șeful NATO promitea că Alianța va apăra „fiecare centimetru din teritoriul aliat”, după ce o dronă lovea un bloc în Galaţi.

La mai puțin de două luni distanță, vineri dimineață, 24 iulie, o altă dronă a intrat în spațiul aerian al României. De această dată nu s-a prăbușit. A zburat deasupra țării aproape o oră și jumătate, pe traseul Sulina – Brăila - Fetești - Buzău, traversând aproximativ 230 de kilometri înainte ca un pilot român de F-16 să o doboare într-o zonă nelocuită dintre Padina și Pogoanele, la puțin peste 100 de kilometri de București.

Pentru câteva zeci de minute, la aproximativ 100 de kilometri de Bucureşti, războiul nu s-a mai auzit doar la televizor. Pentru locuitorii din sudul județului Buzău, dimineața a început cu telefoanele care au vibrat aproape simultan.

RO-Alert. În câteva minute au început să se audă avioanele. Apoi bubuitura.

Dispeceratul 112 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău a primit aproximativ 15 apeluri imediat după emiterea mesajului RO-Alert.

În satele dintre Padina, Rușețu, Cotorca și Pogoanele, zgomotul motoarelor avioanelor de luptă s-a auzit minute în șir. Când F-16 a lansat racheta, tunetul exploziei s-a propagat pe kilometri întregi. Mulți au ieșit din curți cu ochii pe cer. Alții au fugit în case.

„Le-am spus copiilor să stea liniștiți, că poate e un meteorit”

După momentele de confuzie şi panică, la Rușețu, mai mulți localnici s-au apropiat de zona unde a căzut drona, izolată între timp de autorităţi. Încercau să înțeleagă ce se întâmplase.

O femeie a povestit pentru Șansa News momentul în care avioanele au trecut la joasă altitudine.

„Am auzit un zgomot puternic de avioane. Vuiau strașnic acolo, la noi s-a auzit o bubuitură tare și am intrat repede în casă. Eram cu copiii ăștia mici… Normal că te sperii! Când am auzit că e vorba despre o dronă doborâtă, m-a prins frica. Altceva ce să simți? Frică!”, a spus femeia.

Pentru mulți dintre localnici, ideea că o dronă militară ar putea ajunge până în câmpia Buzăului părea atât improbabilă, încât mintea lor a căutat mai întâi explicații mai ușor de acceptat: un tunet, un fenomen ciudat pe cer, poate chiar un meteorit.

„Noi eram pe drum spre Slobozia când am primit avertizarea RO-Alert, dar ne-am speriat cu adevărat când am ajuns acasă și nu știam despre ce e vorba. Copiii ne-au sunat panicați, iar eu le spuneam să stea liniștiți, că poate e vreun meteorit… La așa ceva chiar nu mă așteptam, să fie chiar la noi în Buzău!”, a povestit o altă femeie din Rușețu.

„Faptul că a fost identificată și doborâtă este un lucru bun, îți dă un pic de încredere. Dar tot îți este teamă. Pe viitor, probabil că de fiecare dată când vom auzi un avion sau o bubuitură, ne va fi frică”, a continuat ea.

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„S-a văzut așa, ca o flacără pe cer, de cinci secunde”

Şi la Padina, oamenii au trăit aceleași incertitudini.

O localnică a povestit pentru Digi24 că bubuitura a venit la puțin timp după mesajul primit pe telefon.

„Am primit RO-Alert un pic mai devreme, mesaj în care ne informa că urmează să întâmple incindent aerian. La 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte-foarte puternică, de intensitatea unui tunet, dar de zece ori mai mare, după care au început să survoleze avioane pe cer. Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, am încercat să ne adăpostim, iar la 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe și pompieri.”

Femeia spune că a văzut și momentul interceptării.

„În momentul în care a fost atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer, de cinci secunde”, a declarat ea.

Un alt localnic își amintește că a încercat să găsească explicații: „Am auzit o bubuitură micuță, apoi am crezut că e un boom sonic sau un meteor, ne gândeam la orice... bine, și posibilitatea dronelor.”

Un altul a mărturisit că a văzut oameni mai în vârstă plângând.

„Am văzut pe cer o dâră, am crezut că-i boom sonic sau exerciții și am mers mai departe, doar că oamenii din localitatea Cotorca erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnicii”, a povestit el.

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Ciobanul care a văzut primul racheta

Cel care a surprins chiar momentul în care drona a fost lovită a fost un cioban aflat cu animalele la păscut pe câmp, în apropiere de Padina. În momentul în care a auzit zgomotul motoarelor de viaone, a ridicat ochii spre cer exact când avionul de luptă a lansat racheta spre drona care traversase țara de la Sulina până în județul Buzău.

Imediat după ce a văzut explozia, a alertat autoritățile, iar când echipele de intervenție au ajuns în zonă, le-ar fi indicat locul în care credea că a fost lovit aparatul. Tot el ar fi descoperit și tubul proiectilului rămas după lansarea rachetei.

În orele care au urmat, câmpurile din apropierea localităților Padina și Pogoanele au fost luate la pas de militari, pompieri, jandarmi și polițiști. Echipele au căutat fragmente ale dronei pe o suprafață extinsă, pentru a recupera bucățile aparatului și a stabili ce tip de dronă era, de unde provenea și dacă transporta sau nu explozibili.

Pentru localnici însă, ancheta şi declaraţiile oficialilor sunt undeva în planul secund. Ei vor ține minte altceva: telefonul care a sunat brusc şi zgomotul avioanelor care păreau să rupă cerul și momentele de nesiguranţă care au urmat.