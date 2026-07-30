 Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Nuclearelectrica amână oprirea pe fondul nivelului scăzut al Dunării | adevarul.ro
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Greva din Sănătate, analizată de Alexandru Rogobete la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Nuclearelectrica amână oprirea pe fondul nivelului scăzut al Dunării

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Nuclearelectrica a decis să amâne oprirea controlată a Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, programată inițial pentru 29 sau 30 iulie, însă compania avertizează că nu poate estima cât timp reactorul va mai putea funcționa în condiții de siguranță.

Reactorul 2 este în funcțiune. FOTO Nuclearelectrica
Reactorul 2 este în funcțiune. FOTO Nuclearelectrica

Nuclearelectrica a precizat însă că durata pentru care unitatea poate fi menținută în exploatare nu poate fi evaluată cu exactitate în acest moment.

„CNE Cernavodă a decis amânarea opririi accidentale a U2 (Unitatea 2 a Centralei Nucleare). Durata menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, nu poate fi apreciată”, preciza, în această dimineață, site-ul operatorului național.

Anterior, operatorul centralei anunțase că Unitatea 2 urma să fie deconectată de la Sistemul Energetic Național ca urmare a scăderii accentuate a nivelului Dunării, fenomen provocat de seceta severă. Potrivit companiei, momentul opririi depindea de evoluția debitului fluviului.

Compania a explicat că, atunci când parametrii asociați nivelului redus al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, specialiștii centralei aplică măsuri operaționale pentru menținerea marjelor de siguranță. Acestea pot include, dacă situația o impune, oprirea uneia sau a ambelor unități ale centralei.

Reprezentanții Nuclearelectrica subliniază că astfel de decizii au caracter preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor.

În prezent, Unitatea 1 a CNE Cernavodă este deja oprită și se află în stare sigură, potrivit unui raport publicat de companie la 27 iulie 2026.

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