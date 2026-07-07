Mesaj RO-Alert emis în Tulcea după un nou atac rusesc asupra infrastructurii portuare din Ucraina în această dimineață

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit marți, în jurul orei 10.30, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Federația Rusă atacă din nou infrastructura portuară ucrainene de la Dunăre.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis, marți, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare a Ucrainei.

Mesajul are caracter preventiv și îi informează pe locuitori despre riscurile generate de atacurile desfășurate în apropierea graniței României.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru zona de nord a județului prin care locuitorii sunt informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”, a transmis ISU Tulcea.

Autoritățile precizează că populația trebuie să urmeze recomandările din mesajul de avertizare, dacă situația o impune, și să sune la numărul unic de urgență 112 în cazul în care observă obiecte căzute din cer.

În același timp, informațiile publicate pe canalul de Telegram al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei indică prezența unor drone în regiunea Odesa, inclusiv UAV-uri reactive deasupra Mării Negre și un alt grup de drone care se deplasează spre zona Kiliya, în apropierea graniței cu România, relatează dobrogeanews.ro.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației din zona de frontieră.