search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mesaj RO-Alert emis în Tulcea după un nou atac rusesc asupra infrastructurii portuare din Ucraina în această dimineață

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit marți, în jurul orei 10.30, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Federația Rusă atacă din nou infrastructura portuară ucrainene de la Dunăre.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației din zona de frontieră. FOTO: Shutterstock
Autoritățile române monitorizează evoluția situației din zona de frontieră. FOTO: Shutterstock

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis, marți, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare a Ucrainei.

Mesajul are caracter preventiv și îi informează pe locuitori despre riscurile generate de atacurile desfășurate în apropierea graniței României.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru zona de nord a județului prin care locuitorii sunt informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”, a transmis ISU Tulcea.

Autoritățile precizează că populația trebuie să urmeze recomandările din mesajul de avertizare, dacă situația o impune, și să sune la numărul unic de urgență 112 în cazul în care observă obiecte căzute din cer.

În același timp, informațiile publicate pe canalul de Telegram al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei indică prezența unor drone în regiunea Odesa, inclusiv UAV-uri reactive deasupra Mării Negre și un alt grup de drone care se deplasează spre zona Kiliya, în apropierea graniței cu România, relatează dobrogeanews.ro.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației din zona de frontieră.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
digi24.ro
image
O femeie din Italia va primi 60.000 de euro despăgubiri după ce un procuror i-a clasat dosarul de viol. Decizia CEDO
stirileprotv.ro
image
A început unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO. Ucraina și angajamentul Europei pentru apărare, în centrul atenției
gandul.ro
image
Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță. Scăderea descurajează turismul în țară
mediafax.ro
image
La 20 de ani, a intrat direct în istorie! Acum patru ani plângea în fața televizorului, după ce echipa sa era învinsă cu 6-1
fanatik.ro
image
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
libertatea.ro
image
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
digisport.ro
image
Sylvester Stallone împlinește 80 de ani. Pasiunea surprinzătoare care îi ocupă cea mai mare parte din timp: „Este prima lui dragoste”
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Harta notelor la BAC 2026. Județele în care s-au obținut cele mai multe medii de 10
observatornews.ro
image
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
cancan.ro
image
Sprijin de 4 miliarde lei la pensie, pentru persoanele cu handicap și copii. Ce se oferă? În ce localități?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Cum verifici dacă camera de hotel este curată înainte să despachetezi. Lucrurile la care trebuie să fii atent din primele minute
playtech.ro
image
Pleacă din SuperLiga și se umple de bani! Clubul a făcut anunțul oficial: „Îi mulțumim!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Lukaku l-a ironizat pe Donald Trump după SUA - Belgia 1-4! Gestul făcut imediat după gol
digisport.ro
image
Motivul pentru care mănânci mai puțin vara. Ce spun specialiștii despre efectele căldurii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Chindriș din Sighetu Marmației. Așa ceva nu s-a mai văzut. Are două scene în interior și o curte spectaculoasă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF începe să verifice toate veniturile românilor. Antifrauda a primit undă verde pentru controale
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Schimb dur de replici între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu. De la ce a pornit totul: „Vezi că nu ești creator de modă”
click.ro
image
A vizitat 60 de țări, dar în aceste 5 orașe nu s-ar mai întoarce niciodată: „Nu este pentru mine”
click.ro
image
Harta rezultatelor la BACALAUREAT 2026. În ce județe s-au obținut cele mai multe medii de 10 și cum arată clasamentul performanței la examen
click.ro
Regele Charles al III lea al Spaniei cu soția foto Profimedia jpg
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită despre noaptea nunții, scrisă de Regele Spaniei părinților lui
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Anthony Hopkins, de nerecunoscut la 88 de ani. Fotografia publicată în timpul Cupei Mondiale a stârnit un val uriaș de reacții
image
Schimb dur de replici între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu. De la ce a pornit totul: „Vezi că nu ești creator de modă”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii