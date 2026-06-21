search
Duminică, 21 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

RO-Alert în nordul județului Tulcea după un nou atac cu drone al Rusiei în Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane Eurofighter

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis în noaptea de sâmbătă spre duminică locuitorilor din nordul județului Tulcea, după ce Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Rusia a lansat o nouă serie de atacuri cu drone în Ucraina. FOTO: Shutterstock
Rusia a lansat o nouă serie de atacuri cu drone în Ucraina. FOTO: Shutterstock

Măsura a fost luată după detectarea unui grup de semnale radar la aproximativ 22 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, din Ucraina, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„În noaptea dinspre 20 spre 21 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea”, a transmis MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei, iar mesajul RO-Alert a fost emis la ora 02:16.

Pentru monitorizarea situaţiei, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană şi dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat la ora 02:19.

Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:37.

Autorităţile române au transmis că menţin legătura permanentă cu structurile aliate şi informează în timp real partenerii NATO cu privire la situaţiile generate de atacurile desfăşurate în apropierea graniţei României.

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării au determinat în repetate rânduri emiterea unor alerte pentru populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul proximităţii faţă de zona de conflict.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
"Vrem să ne luăm steaua înapoi". Manifestație la Londra pentru revenirea țării în UE. Se împlinesc 10 ani de la Brexit. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum împing Ilie Bolojan, USR și UDMR „extremiștii” în guvern. Culmea, susținerea lui Bolojan vine tocmai pentru lupta împotriva PSD și AUR, dar premierul demis forțează să îi aducă la putere
gandul.ro
image
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
mediafax.ro
image
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după fiecare rezultat din grupe
fanatik.ro
image
Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, cere întreruperea executării pedepsei pentru că îl doare un genunchi, iar penitenciarul nu vrea să-i dea o cârjă
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
FIFA a schimbat regulamentul și sunt eliminați de la Cupa Mondială! ”Toată țara plânge”
digisport.ro
image
Obiceiul neobișnuit al lui Leonardo da Vinci care i-a uimit pe oameni. Ce făcea în piețele din Italia
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Brandul auto de lux care pregăteşte noi concedieri. Aproape două mii de posturi sunt vizate
observatornews.ro
image
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
cancan.ro
image
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Povestea Cazinoului din Mangalia, o perlă a litoralului. Clădirea care a scris istorie se vinde acum cu aproape 5 milioane de euro
playtech.ro
image
Istvan Kovacs a aplicat noua regulă FIFA, iar fanii au început să huiduie chiar sub privirile lui Gianni Infantino
fanatik.ro
image
De ce „detronarea” lui Putin nu schimbă cu nimic situația Rusiei. „Înclin să cred că ar putea să sfârșească ucis de către cineva din cercul său”
ziare.com
image
A luat ZECELE perfect, după performanța istorică de la Cupa Mondială! ”Le-ai arătat tuturor cine ești”
digisport.ro
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Încep recrutările la SRI. Salariile pornesc de la 7.500 lei. Ce posturi sunt disponibile
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
click.ro
image
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
click.ro
image
Cine este și cu se ocupă Andreea, noua iubită a lui Florin Ristei. Cei doi au bifat deja prima vacanță împreună
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru reacționează după ce Denise Rifai a spus că vor prezenta împreună: „Șefii mei or fi intrat la bănuieli”. Se întoarce sau nu la Antena 1?
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate