RO-Alert în nordul județului Tulcea după un nou atac cu drone al Rusiei în Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane Eurofighter

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis în noaptea de sâmbătă spre duminică locuitorilor din nordul județului Tulcea, după ce Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Măsura a fost luată după detectarea unui grup de semnale radar la aproximativ 22 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, din Ucraina, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„În noaptea dinspre 20 spre 21 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea”, a transmis MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei, iar mesajul RO-Alert a fost emis la ora 02:16.

Pentru monitorizarea situaţiei, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană şi dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat la ora 02:19.

Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:37.

Autorităţile române au transmis că menţin legătura permanentă cu structurile aliate şi informează în timp real partenerii NATO cu privire la situaţiile generate de atacurile desfăşurate în apropierea graniţei României.

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării au determinat în repetate rânduri emiterea unor alerte pentru populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul proximităţii faţă de zona de conflict.