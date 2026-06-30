Video Primarul din Luncavița, despre drona cu explozibil găsită în lanul de rapiță: „Oamenii spun că a căzut când a fost incidentul de la Galați”

O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Primarul comunei spune că localnicii cred că aparatul a căzut în urmă cu mai mult timp.

Primarul comunei Luncavița, Aurel Iorga, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dispozitivul a fost găsit de un fermier care recolta rapiță în zonă și că, după aspectul său, părea să se afle acolo de mai multă vreme.

„Am fost informat de un fermier care are acolo o cultură de rapiță. El a găsit drona, care se vedea că a căzut de mai mult timp acolo”, a spus primarul.

Potrivit primarului, localnicii mai spun că drona ar fi căzut în zonă în aceeași perioadă în care au fost raportate incidente similare în Galați.

„Din cercetările noastre ca autoritate locală și din discuțiile cu oamenii, am înțeles că atunci când a fost drona la Galați, a fost și la noi doborâtă. Galațiul este foarte aproape, la aproximativ 24 de kilometri, iar oamenii din zonă au spus că în aceeași perioadă a căzut acea dronă”, a declarat Aurel Iorga.

Edilul a precizat că operatorul combinei agricole a apelat numărul de urgență 112 după ce a observat fragmentele în timpul recoltării, luni, în jurul orei 16.00.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că a fost informat luni, 29 iunie, cu privire la existența unor fragmente de dronă în apropierea localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, după un apel efectuat de un localnic la 112.

La fața locului au fost trimise echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale pentru cercetarea zonei, securizarea perimetrului și evaluarea riscurilor generate de existența încărcăturii explozive.

În dimineața zilei de 30 iunie, specialiștii MApN au detonat controlat încărcătura, într-un spațiu amenajat special pentru astfel de operațiuni.

„Încărcătura a fost detonată controlat, la fața locului, în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Primarul comunei Luncavița a declarat că a fost informat în dimineața zilei de marți despre operațiunea pregătită de militari.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili proveniența dronei și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe terenul agricol din apropierea localității Rachelu, aflată la aproximativ 24 de kilometri de municipiul Galați.