O femeie care stătea pe o bancă a murit după ce o camionetă a intrat pe trotuar, în Tulcea

O femeie în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața luni după-amiază, în municipiul Tulcea, după ce a fost lovită de o camionetă care a ieșit de pe carosabil și a ajuns pe trotuar, unde victima se afla pe o bancă în fața blocului.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Tulcea, accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, pe strada Isaccei.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 58 de ani, din Tulcea, aflat la volanul unei camionete, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de vehiculul din fața sa. Pentru a evita impactul, acesta a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă prin dreapta și a intrat pe trotuar, unde a lovit femeia, scrie publicația locală Dobrogea News.

Victima a murit în urma impactului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar verificările au arătat că acesta deține permis de conducere valabil.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.