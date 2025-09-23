FACIAS: Investițiile de 70 de milioane de euro la Aeroportul Tulcea anchetate de DNA. Doar 47 de călători în primele 5 luni ale anului

Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar penal privind modernizarea Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea, după sesizarea Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS). Proiectul, finanțat din fonduri europene și naționale, depășește 70 de milioane de euro și include modernizarea terminalului pasageri, platformei de îmbarcare-debarcare, a căii de rulare ALFA și construirea unei platforme dedicate activităților de degivrare/antigivrare aeronave.

Potrivit FACIAS, în primele cinci luni ale anului 2025, aeroportul a înregistrat un trafic de doar 47 de pasageri, în timp ce în 2024 au fost 1.600 de pasageri, ceea ce îl plasează pe ultimul loc în România. Deși traficul este extrem de redus, Consiliul de Administrație și-a triplat indemnizațiile în 2025, ajungând la 69.828 de lei brut anual, iar cheltuielile cu personalul au crescut la 4,1 milioane de lei în 2024, aproape dublu față de 2022.

Procurorii DNA au precizat că cercetările vizează posibile fapte de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu, analizând încălcarea art. 18 din Legea nr. 78/2000 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și a art. 297 din Codul Penal. Dosarul a fost înregistrat sub nr. 191/2/P/2025 și se află în curs de instrumentare.

FACIAS a atras atenția încă din luna august că alocarea unor astfel de sume pentru o infrastructură cu trafic redus reprezintă o risipă gravă a banilor publici și europeni. Fundația a solicitat autorităților să publice documentele privind execuția lucrărilor, contractele de achiziții și stadiul real al implementării proiectului. De asemenea, a cerut Ministerului Transporturilor și Ministerului Fondurilor Europene să explice modul în care a fost fundamentată finanțarea și impactul real asupra comunității.

În iunie 2025, FACIAS a sesizat Parchetul European (EPPO) și organele de cercetare penală din România cu privire la utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea Aeroportului Internațional „Delta Dunării” din Tulcea.