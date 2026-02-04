search
Miercuri, 4 Februarie 2026
De ce apare România pe harta ISW privind „faza zero” a operațiunilor Rusiei în Europa

România este inclusă pe o hartă publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care documentează o serie de acțiuni atribuite Rusiei în Europa, descrise de analiști drept parte a unei așa-numite „faze zero” – etapa de pregătire informațională și psihologică pentru un posibil conflict viitor între Rusia și NATO.

Potrivit ISW, această fază include încălcări ale spațiului aerian, activități de spionaj, sabotaj, blocade maritime, incendieri și alte acțiuni considerate ostile. Pe hartă apare și România, în contextul pătrunderii unor drone rusești în spațiul aerian național și al dejucării mai multor tentative de sabotaj de către autorități.

Evaluarea ISW vine pe fondul intensificării unor acțiuni similare în alte state europene. În Polonia, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate a raportat că, în noaptea de 1 spre 2 februarie, radarele au detectat mai multe obiecte asemănătoare unor baloane intrând în spațiul aerian polonez dinspre Belarus. Deși numărul incidentelor a fost mai mic decât în nopțile precedente, autoritățile precizează că astfel de incursiuni au avut loc de patru ori în decurs de cinci zile.

ISW consideră că Rusia a anexat de facto Belarus și folosește aceste incursiuni în spațiul aerian al statelor NATO, precum Polonia și Lituania, ca parte a strategiei sale de „fază zero”.

Un raport publicat de ISW la 12 octombrie face referire și la situația de la granița dintre Estonia și Rusia. Autoritățile estoniene au închis temporar un segment de drum care traversează teritoriul rus, după ce au observat un grup de militari ruși înarmați, fără însemne, în apropierea zonei.

Șeful Prefecturii de Sud a Poliției și Pazei de Frontieră din Estonia, Meelis Saarepuu, a declarat că cei șapte militari observați nu păreau a fi grăniceri ruși, deși partea rusă a descris activitatea drept una de rutină. Ministrul estonian de Externe, Margus Tsakhna, a afirmat ulterior că forțele ruse acționează „mai vizibil și mai asertiv decât înainte”, dar a respins ideea unei escaladări majore a tensiunilor.

ISW subliniază că acesta este primul caz în care analiștii instituției observă prezența așa-numiților „omuleți verzi” – militari ruși fără însemne – în apropierea unui stat NATO, în contextul acestei campanii.

Potrivit experților ISW, activitățile de sabotaj și spionaj desfășurate de Rusia ar putea indica pregătiri pentru un posibil conflict cu NATO într-un orizont de timp care ar putea începe în jurul anului 2036.

