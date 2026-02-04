Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme

Un pensionar de 71 de ani din Elveția s-a trezit în mijlocul unui caz juridic neașteptat, după ce a comandat trei umbrele de pe platforma online Temu. Totul a pornit de la dorința de a beneficia de livrare gratuită, care l-a determinat să adauge în coș și două praștii cu orteze pentru brațe, produse considerate ilegale în țară.

Potrivit publicației Walliser Bote, bărbatul a făcut achiziția în vara anului 2024. Pentru a ajunge la suma minimă necesară pentru transport gratuit, Temu i-a sugerat automat două praștii, fiecare la prețul de trei franci. Pensionarul susține că le-a confundat cu jucării și nu știa că acestea sunt ilegale în Elveția.

Conform legislației elvețiene privind armele, praștiile cu orteze pentru brațe sunt clasificate drept arme interzise.

Pensionarul nu deținea permis cantonal de scutire pentru cumpărare și nici permis de import.

Drept urmare, Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (BAZG) a confiscat coletul și a înaintat cazul parchetului, care a decis că acesta a încălcat legea armelor.

Cazul a ajuns în fața tribunalului districtual din Brig, Raronul de Est și Goms, unde bărbatul a fost achitat.

Pensionarul a declarat că nu a avut intenția de a încălca legea și că a crezut că praștiile sunt simple jucării, sperând că situația se va soluționa fără complicații juridice.