Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
Ce mașină conduce șefa OMV Petrom. Compania explică de ce pune frână energiei verzi și ce investiții stimulează

Publicat:

OMV Petrom și-a anunțat miercuri datele financiare pe 2025, precizând că a avut un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, precizând însă și că va reduce investițiile în energia verde. Christina Verchere, CEO-ul companiei, a afirmat că deține o mașină cu motor hibrid, recomandând românilor să-și aleagă mașinile în funcție de propriile necesități, nu de tipul de carburant.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom
Christina Verchere, CEO OMV Petrom, conduce o mașină hibrid. Foto arhivă

„Mașina aleasă reflectă compania și direcția în care merge compania. Suntem cu toții într-o lume hibridă, per ansamblu, și cred că v-am răspuns la întrebare. Unii au făcut această trecere, alții se gândesc să treacă mai departe când vine vorba de mașini. Și, ca să fac o recomandare, cred că e o alegere personală, alegeți în funcție de nevoile pe care le aveți”, a afirmat Verchere, potrivit Hotnews.

După ce, în toamnă, OMV Petrom și statul român au convenit prelungirea cu 15 ani a concesiunilor petroliere, compania și-a revizuit în creștere ținta privind producția de hidrocarburi (petrol și gaze) pentru 2030 la 170.000 de barili echivalent petrol pe zi, de la 160.000 de bep/zi, potrivit raportului financiar al companiei.

„Ne așteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă, într-un context geopolitic complex. Menținerea disciplinei stricte a costurilor si un cadru fiscal și de reglementare stabil sunt esențiale pentru a ne menține capacitatea de a executa investiții record de circa 9 miliarde lei.

Privind spre viitor, în condițiile in care securitatea energetică devine din ce in ce mai importantă, iar cererea de hidrocarburi se menține solidă, am ajustat mai multe ținte strategice în linie cu dinamica estimată a pieței. Ne păstrăm focusul pe tranziția energetică, ajustând țintele noastre de GES în contextul acestor schimbări in profilul cererii”, a afirmat Verchere miercuri.

Potrivit acesteia, 2025 a fost un an important pentru implementarea Strategiei 2030, an în care compania a obținut rezultate tangibile pentru toate proiectele noastre strategice, susținute de investiții de aproximativ 7,8 miliarde lei.

Pe de altă parte, a afirmat șefa OMV Petrom, profitul net a scăzut cu 27%, ajungând la ~3 miliarde lei, fiind afectat de ajustări de depreciere pentru obligații de abandonare și pentru creșterea impozitării E&P, în timp ce rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din 2025 a scăzut cu 10%, până la ~ 5,2 miliarde lei. 

„Contribuția noastră la bugetul de stat prin taxe și dividende a rămas robustă, de circa 16 miliarde lei. 

Într-o piață volatilă, rezultatele noastre au evidențiat reziliența modelului de afaceri integrat, performanța activităților din downstream compensând parțial impactul prețurilor mai mici ale țițeiului. Aceste evoluții au fost vizibile mai ales în al patrulea trimestru”, a completat Verchere.

Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producţie de gaze aşteptată în 2027

În ce privește proiectul Neptun Deep, Christina Verchere a afirmat că acesta avansează, iar prima producţie de gaze este aşteptată în 2027, fiind deja forate patru sonde pe zăcământul Pelican Sud.

Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producţie de gaze aşteptată în 2027. Am forat patru sonde pe zăcământul Pelican Sud şi am finalizat microtunelul din Tuzla. Construcţia staţiei de măsurare a gazului este în plină desfăşurare. În paralel, fabricarea platformei de producţie avansează, cu jacketul în Italia şi partea superioară în Indonezia", a declarat Christina Verchere, în cadrul unei conferinţe de presă.

Citește și: Ilie Bolojan, discuții cu OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep şi execuţia forajului ANACONDA-1

La rândul său, Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare şi Producţie, a precizat că proiectul avansează conform graficului şi a prezentat etapele programate pentru acest an.

„Proiectul avansează conform graficului şi de asemenea este în buget. Suntem avansaţi cu lucrările la staţia de tratare a gazelor de la Tuzla. Subtraversarea de la plaja din Tuzla este realizată - microtunelul e practic în poziţie ca să putem trage conductele submarine prin el. Un lucru foarte important: am finalizat forajul în zona Pelican, suntem acum în zona Domino. De asemenea, cablurile ombilicale - cele care transmit semnalele către sonde sunt executate în Scoţia şi aşteaptă să fie ridicate de către contractorul Saipem. Tot ce înseamnă partea de tubulatură pentru conductele submarine este executată. Mare parte din ele se află deja în Constanţa. Pentru anul acesta, începem instalarea conductelor, finalizarea staţiei de măsurare şi transportul şi instalarea platformei de producţie", a explicat Cristian Hubati.

Grupul OMV vrea să facă noi achiziţii în sectorul gazelor

Directorul general de la grupul energetic austriac OMV, Alfred Stern, a declarat miercuri, într-un interviu acordat agenţiei APA, că se aşteaptă ca producţia de gaze a grupului să crească din nou începând cu 2027, graţie proiectului de gaze Neptun Deep, adăugând că OMV este interesat să facă noi achiziţii în sectorul gazelor.

Chiar dacă profitul net al OMV a scăzut anul trecut cu 7%, până la 1,9 miliarde de euro, Stern a apărat decizia grupului austriac de a menţine dividendele plătite la un nivel ridicat de 4,40 euro pe acţiune, menţionând fluxul puternic de numerar, de 5,2 miliarde de euro.

„Dividendele trebuie plătite din fluxul de numerar, nu din profitul net", a precizat Alfred Stern. El a adăugat că bilanţul companiei este extrem de solid, cu un raport datorii/capitaluri proprii de 14% şi că modelul integrat de energie, combustibili şi substanţe chimice a funcţionat bine într-un mediu dificil.

Citește și: Centrala Brazi, repornită după două zile și jumătate. Bogdan Ivan: „România este în siguranță, avem suficientă energie”

Referindu-se la prognozele conform cărora producţia de hidrocarburi a OMV va scădea sub 300.000 de barili pe zi (bep/d) în 2026, Stern a descris această situaţie ca fiind una temporară. Redresarea ar urma să vină de la proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, care va adăuga aproximativ 70.000 de barili pe zi la producţia de hidrocarburi a grupului, începând cu 2027. „În plus, avem alte proiecte de creştere organică care vor adăuga încă 70.000 de barili pe zi", a adăugat Stern. Obiectivul de a produce din nou 400.000 de barili pe zi până în 2030 rămâne neschimbat.

În acest sens, CEO-ul de la OMV mizează în continuare pe gazele naturale. „Gazele necesare vor fi necesare pentru mult mai mult timp, inclusiv în Europa", a declarat Stern, referindu-se la noile centrale electrice pe gaze. Prin urmare, OMV „explorează în prezent activ piaţa" pentru a face achiziţii, în principal în sectorul gazelor.

Cu privire la deprecierile mari, de aproximativ 700 de milioane de euro din trimestrul al patrulea, Stern a precizat că acestea se datorează în mare parte obligaţiilor din România. Cu toate acestea, CEO-ul OMV a spus că acest lucru a făcut parte dintr-un acord de prelungire a licenţelor româneşti pentru încă 15 ani.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.


