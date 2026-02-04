Ce este prețul administrat pentru gazele naturale și cum funcționează în practică

La puțin timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțșat că prețul gazelor naturale va fi administrat, nu plafonat cum este în prezent, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect care prevede plafonarea adaosului comercial al gazelor, așa cum s-a întâmplat în cazul alimentelor de bază.

Potrivit proiectului de ordonanță, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Energiei și retras la scurt timp, adaosul comercial pentru gazele naturale ar putea fi plafonat.



„Prezentul act normativ instituie un mecanism temporar de limitare a adaosului comercial aplicat în activitățile de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii finali, în scopul corectării distorsiunilor de preț identificate pe lanțul de comercializare și furnizare”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

În acest sens, se stabilește un nivel maxim al adaosului comercial de:

3% pentru activitățile de comercializare en-gros;

5% pentru activitățile de furnizare către consumatorii finali,

aplicabil în mod unitar pentru ambele sectoare energetice – energie electrică și gaze naturale.

Măsura are caracter temporar, fiind instituită pentru o perioadă determinată de 12 luni, și nu afectează:

prețul energiei electrice și al gazelor naturale ca marfă;

tarifele reglementate de transport și distribuție;

mecanismele concurențiale de funcționare ale piețelor angro.

Intervenția vizează exclusiv componenta comercială a prețului final, respectiv marjele practicate în activitățile de comercializare și furnizare, cu scopul restabilirii unei corelări echilibrate între prețurile finale și costurile reale din sector.

„Prin limitarea adaosurilor comerciale excesive se urmărește creșterea transparenței în formarea prețurilor, reducerea presiunii asupra consumatorilor finali și diminuarea necesității intervențiilor bugetare de tip plafonare și compensare”, se arată în Nota de fundamentare a actului normativ retras din dezbaterea publică.

Potrivit Ordonanței retrase de pe site-ul ministerului, actul normativ ar fi urmat să fie aplicat atât în cazul Traderilor de energie electrică, cât și al celor de gaze naturale:

Domeniul de aplicare

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică operatorilor economici care dețin o licență valabilă pentru desfășurarea:

activității traderului de energiei electrică; activității traderului de gaze naturale; activității de furnizare de energie electrică; activității de furnizare de gaze naturale.

(2) Sunt exceptați de la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență:

producătorii de energie electrică; producătorii de gaze naturale; operatorii de transport și operatorii de distribuție din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale, pentru activitățile reglementate potrivit legii.

Cert este că, la ora publicării acestei știri, nu exista nicio informație oficială privind intenția Guvernului de a practica un „preț administrat” pentru gazele naturale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat însă asigurări miercuri seară că „prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie”.

Anterior, premierul Ilie Bolojan anun țase o serie de măsuri care vor fi aprobate în următoarele ședințe de Guvern, printre care și înlocuirea prețului plafonat la gazele naturale cu un preț administrat de la producător până la consumatorul final, dar și la CET-uri.