După Denise Rifai, Antena 1 pregătește încă o surpriză în grilă: una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale Digi 24 ar urma să se alăture postului tv

Antena 1 pregătește o nouă mutare de impact în grila sa de știri, după ce o prezentatoare cu peste un deceniu de activitate la Digi 24 ar urma să se alăture echipei Observatorului, potrivit unor surse din piața media.

Antena 1 marchează o nouă surpriză pe scena televiziunii comerciale din România, reușind să atragă un alt nume important din jurnalismul de știri, după transferul Denisei Rifai.

Potrivit informațiilor publicate de PaginadeMedia.ro, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale Digi 24 a decis să părăsească postul la care a lucrat timp de 13 ani pentru a se alătura echipei Observator de la Antena 1.

Este vorba de Teodora Tompea, jurnalistă prezentă în grila Digi 24 din 2012, anul lansării televiziunii de știri.

Pe parcursul carierei sale, Teodora Tompea a moderat emisiuni de dezbatere și a prezentat buletine de știri, fiind una dintre vocile cu vizibilitate constantă pe parcursul ultimului deceniu.

Înainte de a se alătura Digi 24, ea a trecut prin redacții precum Radio Nord Est din Iași și Europa FM, acumulând experiență ca reporter și moderator. La Digi 24, a realizat și emisiuni speciale printre care se numără „Scena Deschisă” sau „Planeta ești tu”, alternând între prezentarea știrilor și dezbaterile de actualitate.

Mutarea ei la Antena 1 ar urma să întărească echipa Observator, după ce în ultima perioadă postul a reușit și transferul Denisei Rifai de la Kanal D.