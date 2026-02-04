Nora lui Călin Georgescu, angajată la Hidroelectrica. Conexiunile familiei fostului candidat cu companiile de stat

Alexandra Roxana Georgescu (fostă Neagu), nora lui Călin Georgescu, este angajată la compania de stat Hidroelectrica, în funcția de referent de specialitate în cadrul Serviciului Infrastructuri Critice.

Contactată de Hotnews, aceasta a afirmat că a fost angajată la Hidroelectrica în 2020, prin concurs. Alexandra Georgescu este căsătorită cu Cosmin Georgescu, fiul fostului candidat la prezidențiale.

Departamentul în care lucrează Alexandra Georgescu se ocupă de evaluarea și gestionarea riscurilor asupra infrastructurilor critice, inclusiv baraje strategice precum Vidraru, și se află în subordinea directă a Directoratului Hidroelectrica.

Barajele au fost recent în centrul unor controverse și teorii conspiraționiste, iar deversările controlate de la Vidraru au dus la probleme serioase în alimentarea cu apă potabilă a orașului Curtea de Argeș, inclusiv apariția unei bacterii periculoase.

Contactată de Hotnews, compania Hidroelectrica afirmă că Alexandra Georgescu a fost angajată în 2020 prin concurs, în funcția de consilier juridic, și refuză să ofere detalii suplimentare despre parcursul ei profesional.

Compania respinge orice comentariu despre o presupusă relație personală între tatăl acesteia, Mihai Neagu, și directorul Hidroelectrica, Bogdan Badea, și susține că Alexandra Georgescu nu avea obligația legală de a depune declarații de avere.

Mihai Neagu a fost președinte PDL Giurgiu și fost consilier al politicianului liberal Vasile Blaga. Potrivit Publicației Opinia Giurgiuveanului, acesta a fost și consilier în Consiliul General al Municipiului București.

Nuclearelectrica a sponsorizat clubul de tenis al fiului lui Georgescu

În 2020, Nuclearelectrica a sponsorizat cu 25.000 lei clubul de tenis „Tennis by the Lake”, deținut de Cosmin Georgescu, pentru întreținerea și încălzirea terenurilor, alături de alte companii de stat.

Alexandra și Cosmin Georgescu au fost cununați de Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului, informația fiind făcută publică în premieră de Valeriu Nicolae, jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului.

Municipalitatea a finanțat cu 84,5% un eveniment al Asociației Club Sportiv Tennis By The Lake, cost total 100.000 lei. Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Georgescu, a absolvit Colegiul Național de Apărare în 2006, un an înainte de Călin Georgescu. Pucheanu nu a răspuns solicitărilor HotNews.

În martie 2017, Alexandra Georgescu (atunci Neagu) și Cosmin Ghiță au înființat firma NoPark System SRL, cu obiect de activitate „intermedieri în comerțul cu produse diverse”, Alexandra fiind administrator.

Cosmin Ghiță a ieșit câteva luni mai târziu, după numirea sa ca șef al Nuclearelectrica. Firma funcționează pe pierdere de la înființare, cu cifre de afaceri mici.

În martie 2019, NoPark System a câștigat un contract de închiriere a 12 dispozitive de blocare a parbrizelor („Barnacle”) pentru Compania Municipală Parking București, valoarea fiind 118.464 lei, pe 8 luni. Dispozitivele înlocuiau sistemele vechi folosite în Galați.