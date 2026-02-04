Operațiune de amploare lângă București: 9 kilograme de cocaină confiscate, traficanți reținuți, doi polițiști răniți

O operațiune de amploare are loc miercuri seara în apropiere de București, vizând traficanți de droguri, potrivit surselor Antena 3 CNN. Polițiștii antidrog au intervenit pentru a opri o tranzacție de droguri și au capturat aproximativ nouă kilograme de cocaină, precum și alte substanțe de mare risc. Mai mulți suspecți au fost reținuți.

Printre traficanții vizați se numără și fiul unui colonel din MAI, spun sursele citate. Operațiunea a fost planificată în avans, iar polițiștii și procurorii antidrog știau că tranzacția urma să aibă loc în această seară.

Incidentul a degenerat în violență. „Doi ofițeri au ajuns la spital, după ce traficanții care încercau să fugă i-au lovit cu mașina”, au declarat sursele Antena 3 CNN. În timpul operațiunii au fost trase mai multe focuri de armă pentru a opri suspecții.

O parte dintre cei vizați au fost deja săltați de polițiști, iar operațiunea este în desfășurare la această oră.