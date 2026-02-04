Polițist atacat de un adolescent în Baia Mare: „Colegul nostru a fost atacat pe stradă în timp ce se afla în timpul liber”

Un polițist de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost agresat de un adolescent de 16 ani pe o stradă din Baia Mare, au transmis autoritățile miercuri seara.

„Colegul nostru a fost atacat pe stradă în timp ce se afla în timpul liber”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Florina Meteș.

Potrivit unei informări transmise presei, incidentul a avut loc în jurul orei 18:20, pe strada Luminișului din municipiu, iar polițiștii au fost sesizați că o persoană ar fi fost rănită ca urmare a unei infracțiuni comise cu violență.

„Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 42 de ani, ar fi fost agresat fizic. În cadrul cercetărilor efectuate până în prezent a reieșit că bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr de 16 ani. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat biroul de presă al IPJ Maramureș.

O echipă complexă de cercetare a fost constituită și, sub coordonarea procurorului de caz, continuă ancheta sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițistul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare pentru îngrijiri medicale.

Evenimentul survine în contextul unei serii de incidente violente în care sunt implicați minori, inclusiv crima din Cenei, unde un copil de doar 15 ani a fost ucis de prietenii săi, tot minori.