Misiune surpriză la Mihail Kogălniceanu: Soldații americani au aterizat cu avionul echipei New England Patriots

Un avion Boeing 767-300ER inscripționat cu logo‑ul echipei de fotbal american New England Patriots a aterizat miercuri la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu pentru a opera un zbor charter militar al Statelor Unite, potrivit reprezentanților aeroportului și relatărilor din presă.

Avionul, vopsit în culorile distinctive albastru, alb și roșu și utilizat în mod obișnuit pentru deplasările echipei de fotbal american, a sosit la baza din județul Constanța pentru a transporta personalul militar american.

„Echipa de fotbal american New England Patriots deține două avioane Boeing 767-300ER (înregistrate N36NE și N225NE), operate de Omni Air International pentru deplasarea echipei. Aceste aeronave au o grafică personalizată în culorile albastru, alb și roșu, cu logo-ul echipei pe coadă și inscripția ‘New England Patriots’. Când nu sunt folosite de echipă, avioanele sunt operate de Omni Air pentru misiuni de charter, inclusiv transport militar”, se arată într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții Aeroportului Mihail Kogălniceanu au explicat că este vorba despre „un charter militar pentru personalul SUA de la Mihail Kogălniceanu”, adăugând că astfel de operări sunt „frecvente, dar destul de rar în așa culori frumoase”.

Baza din Constanța este una dintre cele mai importante puncte strategice pentru forțele NATO în regiunea Mării Negre, fiind folosită frecvent pentru rotații de trupe și operațiuni logistice ale Statelor Unite și aliaților săi.

Această aterizare neobișnuită a atras atenția publicului datorită aspectului distinctiv al avionului, folosit de regulă pentru transportul sportivilor profesioniști, dar adaptat de această dată pentru o misiune militară.