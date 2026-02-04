Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o serie de măsuri care vor fi aprobate în următoarele ședințe de Guvern, printre care și înlocuirea prețului plafonat la gazele naturale cu un preț administrat de la producător până la consumatorul final, dar și la CET-uri.

Premierul a explicat că vrea să protejeze cetățenii de o nouă creștere a inflației. Împreună cu echipa guvernamentală, inclusiv specialiști din Ministerul Energiei, a fost concepută o perioadă de tranziție în care se va renunța la plafonarea prețului la gaze, dar prețurile vor fi administrate pe întregul lanț — de la producție până la consumatorii casnici și centralele de producere a agentului termic.

„Plafonarea prețului la gaz: Trebuie să facem pași pentru a o elimina, dar trebuie să protejăm și cetățenii de posibilul puseu de inflație, care ar putea să apară pe fondul creșterii necontrolate a prețului la gaz. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027, România va avea un avantaj important în sensul în care vom avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea, iarna, când avem ger”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, în 2027, când România va avea această supraproducție de gaz, va putea face mai ușor liberalizarea. „Propunem ca între 1 aprilie 2026 – și 31 martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț ca nu va mai fi plafonat, ci va fi administrat pentru consumatorii casnici”, a adăugat Bolojan.

Premierul a afirmat că va reglementa prețul pentru consumatorii casnici pe tot lanțul, de la producător la transportatori, la distribuitori și la furnizori, astfel încât prețul să rămână stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor.

„Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon. Dar, așa cum sunt datele, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri sub plafon. Așa protejăm populația și eliminăm problemele din anii trecuți când schemele de plafonare au făcute de așa natură încât au permis unor traderi, furnizori, să determine creșterea prețului, iar statul a trebuit să plătească diferențele de preț și avem și astăzi restanțe”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Hidroelectrica va avea capacități de stocare a energiei

Premierul a explicat că, în energie, este important să creștem capacitățile de stocare. „Vom pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-și crește capacitățile de stocare. Ar trebui să își facă capacități de stocare de 500 MW, au întârzieri destul de mari. Dar fiecare MW în stocare înseamnă un preț mai mic al energiei pe care țara îl achiziționează la vârf de consum seara, când nu avem energie suficientă, iar dublat de economiile care se fac prin acumulare la prânz, când energia se irosește, înseamnă mix important pentru echilibrarea mixului energetic”, a adăugat premierul.

Trebuie urgentate centralele Mintia și Iernut

Bolojan a precizat că anul acesta România trebuie să susțină terminarea a două proiecte importante pe gaz. „Unul este centrala de la Mintia, mâine dimineață voi avea o întâlnire cu investitorii, care sunt într-o fază avansată. Al doilea este centrala de la Iernut. Cele două centrale echilibrează sistemul energetic național, asigură energia necesară, în condițiile în care am închis în acești ani centralele pe cărbune, și pun în valoare suplimentar din 2027 resursa suplimentară de gaz pe care o vom avea din Marea Neagră”, a spus premierul.