Video Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul

Trei surori, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață, după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile.

Tragedia șocantă a avut loc în orașul Ghaziabad, din India, iar victimele au fost identificate ca fiind Pakhi (12 ani), Prachi (14 ani) și Vishika (16 ani). Sursele poliției locale au declarat că fetele ar fi fost supărate că tatăl lor le luase telefoanele mobile, scrie dailymail.

Potrivit declarațiilor oficiale, la primele ore ale dimineții, fetele s-au dus pe balcon și au încuiat ușa înainte de a sări, una câte una.

„Când am ajuns la fața locului, am confirmat că trei fete, fiicele lui Chetan Kumar, au murit după ce au sărit din clădire”, a declarat Atul Kumar Singh, comisar adjunct de poliție.

Martorii oculari au povestit cum țipetele fetelor au fost atât de puternice încât au trezit vecinii și paznicii complexului. „Am văzut pe cineva stând pe balcon, gata să sară. Nu-mi puteam da seama dacă era bărbat sau femeie, fiind la distanță. Am sunat soția să-i spun și să facem ceva”, a povestit un locatar.

Inițial, locatarul a crezut că este vorba despre o ceartă conjugală, dar apoi a observat cum două fete încercau să oprească persoana de pe balustradă.

„Una dintre ele părea hotărâtă să sară, iar celelalte două încercau să o salveze. Înainte să pot suna după ajutor, toate trei au căzut în gol”, a spus acesta.

Ancheta poliției a scos la iveală un bilet de adio de opt pagini, scris într-un jurnal de buzunar, în care fetele își exprimau obsesia pentru cultura coreeană.

„Papa, ne pare rău, Coreea este viața noastră, Coreea este cea mai mare iubire a noastră, orice ai spune, nu putem renunța la asta. Așa că ne sinucidem”, arată fragmentul citat de tatăl fetelor, Chetan Kumar.

Poliția a mai declarat că fetele au început să fie dependente de telefoanele mobile în timpul pandemiei COVID-19 și că, din cauza obsesiei pentru cultura coreeană, au renunțat la școală acum doi ani.

Pe pereții camerei lor au fost descoperite mesaje precum: „Sunt foarte, foarte singură” și „Fă-mă o inimă frântă”.

Deputatul comisar de poliție, Nimish Patel, a confirmat influența culturii coreene asupra fetelor.

„Este clar că fetele au fost influențate de cultura coreeană și au menționat acest lucru în biletul de adio”, a spus polițistul.

Tatăl fetelor a transmis un mesaj public: „Asta nu ar trebui să i se întâmple niciunui părinte sau copil.”