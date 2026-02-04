search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
Premierul Ilie Bolojan: Neplata primei zile de concediu medical „ține cont de realități” și este tranzitorie

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că decizia privind neplata primei zile de concediu medical „ține cont de realități” și a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății, având caracter tranzitoriu.

Premierul Ilie Bolojan. FOTO Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan. FOTO Inquam Photos / George Călin

„Ea ține cont de realități: anul trecut cheltuielile pentru concediile medicale s-au ridicat la 6 miliarde de lei, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate....Ca atare, bugetele pe sănătate sunt foarte mari care au crescut an de an...Pentru că suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem, dar nu pentru concedii, ci pentru a acoperi costul medicamentele și al serviciilor medicale am adoptat un prim pachet. Asta a dus la economii de aproximativ 10% din această sumă”, a explicat premierul.

Bolojan: Avem nevoie de bani pentru tratamente

Premierul a precizat că măsura vine în contextul suplimentării bugetelor pentru tratamente, în special pentru ambulatorii și terapiile oncologice.

„Ministerul Sănătății a venit cu propunerea de a suplimenta bugetele pentru tratamentul în ambulatori, un miliard de lei alocat suplimentar. În acest context, discuția a fost să facem economii în zona concediilor medicale. Și alte țări au această măsură, inclusiv pentru acoperirea costurilor tratamentelor. (…) Avem nevoie de bani pentru tratamentele oncologice, de exemplu”, a adăugat șeful guvernului.

Întrebat dacă pacienții cu boli cronice sau cei oncologici vor fi exceptați de la această măsură, Bolojan a răspuns:

„Am toată compasiunea pentru bolnavii oncologici, am și membri în familie în această situație, și vom face o evaluare după o lună o zile a acestei măsuri care oricum este tranzitorie...E important ca, atunci când acorzi un concediu medical, ca medic să fii conștient că disipăm cheltuielile în loc să îi sprijinim pe cei cu adevărat bolnavi. Este o soluție tranzitorie până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor”, a insistat Bolojan.

Cum se schimbă plata concediilor medicale

De la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Până acum, concediul medical începea cu cele 5 zile plătite de angajator, iar din a șasea zi începea plata de la stat. Noua schemă stabilește ca prima zi să nu mai fie plătită, următoarele 5 zile să fie plătite de angajator, iar din a șaptea zi începe decontarea de la stat. Pentru codul de boală obișnuită, procentajele de plată rămân neschimbate: 55% pentru 7 zile, 65% între 8-14 zile și 75% pentru concedii medicale mai mari de 15 zile.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că această măsură este aplicată și în alte state europene și a fost necesară deoarece „s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special”.

Rogobete a subliniat că nu poate fi considerată o măsură perfectă, deoarece aduce inechități: „oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit”, motiv pentru care a discutat cu asociațiile de pacienți pentru a reduce efectele secundare.

Petiții și scrisori către Avocatul Poporului au fost lansate pentru revenirea asupra deciziei, iar reprezentanții pacienților s-au întâlnit cu ministrul Sănătății, care a promis să caute soluții pentru ca pacienții cronici să fie scutiți de această măsură.

Sănătate

