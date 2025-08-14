search
Primar din Rep. Moldova, reținut pentru o crimă comisă acum 7 ani. Partidul de guvernământ i-a retras sprijinul politic

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Victor Boicu, primarul satului Frumușica, raionul Florești, din Republica Moldova, a fost încătușat, fiind acuzat că a bătut până la moarte un bărbat care muncea la ferma pe care o deține. Cazul ar fi fost mușamalizat prin falsificarea expertizei medico-legale privind cauza decesului victimei.

Primarul, alături de trei persoane, a fost reținut. FOTO: Shutterstock
Primarul, alături de trei persoane, a fost reținut. FOTO: Shutterstock

Conform polițiștilor, crima a fost comisă în anul 2018, iar rudele victimei au sesizat autoritățile abia în 2025. Victima, un bărbat de 60 de ani care ar fi fost exploatat prin muncă la ferma de vaci deținută de suspect, a fost bătută crunt în luna august de proprietarul fermei, respectiv primarul localității, pentru că nu a supravegheat o bovină.

,,Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era exploatat prin muncă la o fermă care aparținea edilului, în respectiva funcție și la acea vreme. În una din zile, victima a fost bătută cu cruzime până la survenirea decesului, iar cazul a fost mușamalizat, fiind trucată expertiza medico-legală”, au informat polițiștii.

După ce au primit denunțul din partea rudelor, autoritățile au deshumat corpul neînsuflețit al victimei și au efectuat o nouă expertiză medico-legală. Potrivit angajaților Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, rezultatele acesteia au arătat că victima a murit în urma bătăii. În urma investigațiilor, au fost reținuți primarul localității, medicul legist care ar fi falsificat expertiza medico-legală, precum și alți doi complici.

,,Întrucât pentru acumularea probatoriului și demararea investigațiilor procedura prevede deshumarea victimei, s-a recurs la acest fapt și a fost efectuată o nouă expertiză medico-legală. Rezultatele acesteia au confirmat că decesul a survenit în urma maltratării. Oamenii legii au reținut patru persoane, printre care primarul localității, medicul legist care a trucat expertiza la acea vreme și încă doi complici. La moment sunt efectuate o serie de măsuri de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, au subliniat oamenii legii. 

Exploata persoane social-vulnerabile

Procurorii menționează că primarul este suspectat de trafic de ființe umane, faptă care s-a soldat cu decesul unei persoane. Potrivit probelor prezentate de structurile judiciare, începând cu anul 2014, acesta ar fi racolat persoane nevoiașe sub pretextul oferirii unui loc de muncă bine plătit și în condiții bune, însă promisiunile nu au fost respectate.

,,Victimele ar fi fost transportate și adăpostite la fermă, unde erau permanent supravegheate. În perioada 2014–2018, acestea ar fi fost exploatate prin muncă forțată, peste program, fără a primi hrana promisă sau salariul integral, fiind amenințate și agresate fizic în caz de neîndeplinire a sarcinilor”, au adăugat angajații Procuraturii Generale (PG). 

Cauza penală a fost inițiată în februarie 2025, fiind investigată sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Reacția puterii

Principalul suspect în acest caz, Victor Boicu, nu se află la primul mandat de primar, cel mai recent fiind câștigat în 2023, pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Reprezentanții formațiunii aflate la guvernare au anunțat că, miercuri, 13 august, în aceeași zi în care acesta a fost reținut, i-a fost retras sprijinul politic printr-o decizie a Biroului Permanent Național al PAS.

„Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele alegeri locale a candidat din partea formațiunii. Sperăm că organele de drept își vor îndeplini datoria în elucidarea cazului, iar făptașul va fi pedepsit conform legii”, au declarat reprezentanții PAS.

Anterior, Boicu a fost ales primar pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM).

  

Republica Moldova

