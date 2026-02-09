Foto Hotel Dobrogea a fost închis. Ce au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorilor

Hotelul Dobrogea din Constanța a fost închis în urma unor controale efectuate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor din județ, care au descoperit o serie de nereguli care ar fi adus mari prejudicii consumatorilor.

Horia Constantinescu, președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța (CJPC), a anunțat astăzi, că Hotel Dobrogea își închide porțile (ușile) pentru turiști după ce au fost descoperite mai multe probleme.

Potrivit șefului CJPC Constanța, Horia Constantinescu, în urma unui control, au fost găsite următoarele probleme:

Holuri cu deficiențe substanțiale ale pereților, ale instalațiilor electrice.

Uși ale camerelor aflate într-o avansată stare de degradare.

Mocheta de pe holuri și din camere pătată, neigienizată corespunzător.

În camere instalația electrică nesecurizată corespunzător.

Băi murdare, cu căzile dușurilor degradate, cu rugină, cu vopseaua originală exfoliată, mătuite, înnegrite. Robineți plini de calcar și rugină.

Tavanul recepției din lemn, cu instalații electrice rudimentar protejate, reprezentând un pericol de incendiu real.

Inventar moale (așternuturi și prosoape) sub dimensionate, degradate, cu aspect și miros de murdar.

Oferta de mic dejun nu există în realitate.

Pentru toate neregulile depistate, comisarii CJPOC Constanța au dispus oprirea temporară a presstării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

De asemenea au fost aplicate sancțiuni de 10.000 de lei.