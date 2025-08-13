Accident pe A1 Bucureşti - Piteşti. Un om a murit după ce o dubă plină cu marfă s-a răsturnat. Circulația e blocată

Un bărbat a murit miercuri dimineață, după ce duba pe care o conducea a lovit glisiera mediană pe Autostrada Bucureşti – Piteşti şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, între kilometri 75 și 76. Circulația este blocată din cauza accidentului.

S-a întâmplat în zona localității Ionești, județul Dâmbovița.

„Accident rutier pe Autostrada A1, km 75. O duba plină cu marfă s-a răsturnat blocând circulația total pe Calea 1 și banda 2, Calea 2”, a precizat, miercuri, 13 august, pe Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

La locul accidentului se află echipaje de Poliție și SMURD, dar și lucrători ai Secției de Autostrăzi.

Cum s-a petrecut accidentul

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că autoutilitara a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76.

„În urma accidentului, conducătorul auto a decedat. Se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești, fiind restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus”, precizează Poliția Română.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08.30.

Amintim că un alt accident grav, cu șapte autoturisme implicate, s-a produs luni, 11 august, pe autostrada A2 București-Constanța.

Cu o zi în urmă, un alt accident produs lângă Fetești a dus la devierea traficului pe autostrada A2, sens Constanța – București.