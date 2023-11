Scrisoarea lui Bolyai trimisă din Timișoara, care a revoluționat matematica: „Am creat o lume nouă, diferită, din nimic“ FOTO

În noiembrie 2023 se împlinesc 200 de ani de când matematicianul János Bolyai a formulat celebrul enunț în scrisoarea adresată tatălui său: „Am creat o lume nouă, diferită, din nimic“.

În anul 1823, János Bolyai a devenit ofițer inginer al armatei austriece, cu gradul de sublocotenent (ca inginer de geniu), și a lucrat până în 1825 la fortificațiile Timișoarei. În 3 noiembrie 1823, el a descoperit relația dintre unghiul și distanța de paralelism. Acest fapt, împreună cu formula matematică, a fost trimisă într-o scrisoare către tatăl său Bolyai Farkas.

Fraza descoperirii de acum 200 de ani a devenit celebră: „Am creat o lume nouă, diferită, din nimic”.

Janos Bolyai a creat geometria neeuclidiană, simultan, dar independent de Lobacevski și Carl Friedrich Gauss, care, deși s-a ocupat cu aceste probleme, nu a scris nimic în acest sens.

Astfel, János Bolyai a demonstrat că celebra axiomă a paralelelor este independentă de celelalte axiome ale geometriei și a dedus că geometria lui Euclid nu este unica posibilă și că se poate dezvolta o nouă geometrie mai generală. El a denumit-o „știința absolută a spațiului“, o geometrie independentă de cea clasică, pe care ulterior a numit-o „geometrie hiperbolică neeuclidiană“. Geometria euclidiană era deci un caz-limită al geometriei hiperbolice.

Această operă, ca și concepția sa, reprezintă un moment crucial în dezvoltarea geometriei moderne.

Unde a locuit Bolyai în Timișoara

Mult timp s-a crezut că inginerul a locuit în „Cazarma ofiţerilor de stat major” din Timișoara, ridicată în cetate (în zona actualei Piața Libertății) pentru ofiţerii de stat major ai armatei imperiale, cazați împreună cu familiile lor. În realitate, Bolyai, inginer militar, a stat în altă casă.

„Se pune întrebarea dacă geniștii, respectiv inginerii militari – că Bolyai a fost un inginer militar, au fost cazați în această clădire. După ce a terminat institutul de profil din Viena, în vara anului 1823, el a fost repartizat în Timișoara. Era sublocotenent la vremea respectivă. Nu se știa unde a fost atunci casa inginerilor militari. La Muzeul Banatului este depusă arhiva personală a constructorului Schmidt Anton. De unde aflăm că au fost două case ale inginerilor geniști, una nu departe de bastionul de lângă Castelul Hunizilor. Această casă a fost demolată în 1870, cealaltă a fost construită după ce Bolyai era deja plecat din Timișoara. Ne punem întrebarea dacă ansamblul de plăci din colțul străzii Bolyai este într-un loc adecvat sau nu. Eu zic că este adecvat, pentru că e singura clădire care din vremea respectivă mai dăinuie”, a declarat istoricul Bodo Barna.

Bolyai a locuit doar doi ani la Timișoara. În 1825 s-a mutat la Arad, iar de acolo a fost transferat succesiv la Oradea, Szeged, Lemberg, Olmütz, în grad de căpitan. A murit în 27 ianuarie 1860, la Oșorheiul de Mureș, sărac și singur.

„Tatăl lui, Farkas Bolyai, a avut două soții. De la prima soție îl are pe Janos, de la a doua pe Gergely. Cei doi nu se simpatizau. Janos a fost un om dificil și nu a fost ajutat de nimeni. Bătrânul Bolyai a lăsat toată averea lui Gergely, iar Janos s-a luptat cu sărăcia. Nu era o persoană sociabilă. Nu a putut să comunice cu nimeni, așa că a comunicat cu fițuicile. A lăsat în urma lui foarte multe însemnări, care au fost aruncate într-o ladă. Acum lada e într-un muzeu”, a mai declarat Bodo Barna.

Janos Bolyai are un bust și în curtea interioară a Universității de Vest din Timișoara, care a fost realizată de sculptorul Vetro Artur (1919-1992). Aceasta a fost dezvelită în 1998.

„Timișoara va rămâne orașul revoluției lui Bolyai”

János Bolyai s-a născut la Cluj, în 15 decembrie 1802 și a fost fiul matematicianului Farkas Bolyai. Încă din copilărie a manifestat interes și posibilități deosebite pentru gândirea matematică, în care a fost inițiat de către tatăl său, ale cărui lucrări le-a studiat.

În 1817, după absolvirea liceului, a început studiile de inginerie la Academia Militară din Viena, întrucât familia nu a putut finanța un studiu al matematicii în străinătate, cum și-ar fi dorit tatăl acestuia.

În 1822, Janos Bolyai a încheiat studiul cu succes și a dedicat încă un an studiilor științifice, în care a dezvoltat, printre altele, fundamentele geometriei neeuclidiene, încercând, asemeni tatălui, să demonstreze postulatul paralelelor al lui Euclid.

Jurnalistul timișorean Gyorgy Mandics, care acum trăiește la Budapesta, a fost unul din cei care a cercetat și a scris lucrări despre viața lui Bolyai.

„Când Szocs Julia, tutela lui Bolyai Janos, a raportat moartea căpitanului pensionar, comandantul ganizoanei cetății din Târgu Mureș imediat a dat decizia ca trupul decedatului să fie transportat în capela mortuară militară, iar toate textele scrise să fie puse în lăzi și transportate în cetate. După ce nu s-au găsit documente secrete, militare, lăzile au luat drumul diverselor șoproane: ale poliție, judecătorie, în final la școală. Valoarea acestor documente a fost incertă în ochii contemporanilor. Nimeni nu și-a imaginat atunci că după acest om vor fi numite universități (n.r. - Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca), premii matematice de prim rang, va fi numit un crater pe Lună, iar matematicienii o vor socoti printre cele mai mari genii, fără de care n-ar fi fostr Einstein, nu ar fi fost zbor în cosmos. Dacă orașul Torun va rămâne pe veci drept orașul revoluției lui Copernic, Timișoara va rămâne orașul revoluției lui Bolyai, primul în istoria lumii care ne-a plasat la nivelul lui Dumnezeu, creând o lume nouă, înainte de el inimaginabilă. Timișoara a devenit astfel capitala creativității umane, titlu imposbil de contestat”, a spus Mandics.

Festival de artă și știință la Timișoara

Pentru a marca momentul aniversar, la Timișoara a avut loc, în perioada 3-5 noiembrie 2023, Festivalul de Artă și Știință “Bolyai 200”, care face parte din programul Timișoara 2023 Capitală Culturală Europeană.

„Acum 200 de ani a scris Bolyai scrisoarea celebră prin care își anunță tatăl că din nimic a creat o lume nouă. UNESCO a declarat 2023 și anul Bolyai. Pentru că Timișoara este și Capitală Culturală Europeană, ne-am gândit să facem un festival, nu doar o conferință de matematică-fizică. Un festival de arte și științe, care prezintă preocupările și operele complexe ale celor doi Bolyai, de la horticultură la vinificație, de la silvicultură la construcție, pomicultură, oenologie, la literatură și teoria muzicii, de la lingvistică la <știința mântuirii>. În același timp, este o mare oportunitate de a ne aminti de mai mulți cercetători care s-au ocupat de cei doi Bolyai. Am avut 26 de prezentări, participă șapte academicieni, peste 20 de profesori. Am avut sesiuni cu artiști, dar și expoziții și workshopuri. Am combinat știița cu arta. Invitații au vorbit despre legătura între matematică și artă, despre gândirea multidisciplinară, despre gândirea interdisciplinară, despre legătura între matematică și medicină etc. Am invitat personalități din țară, din mai multe centre universitare, Cluj, Târgu Mureș, iar din Ungaria de la Debrecen, Szeged și Budapesta, dar a venit un profesor și de la Institutul de Fizică din Kiev”, a spus Tamas Nagy-Gyorgy, profesor la Politehnica Timișoara, coordonatorul evenimentului Bolyai 200.

A revoluționat ingineria

Evenimentul a fost organizat și cu sprijinul Universității Tehnice Obuda din Budapesta. Rectorul universității este timișoreanul Levente Kovacs.

„În vremea când Bolyai a scris teoria sa despre paralele, era revoluția industrială din Anglia. De atunci am evoluat, acum suntem la revoluția industrială 4.0. Acum vedem că cea făcut Bolyai a fost ceva extraodinar. Atunci însă meritele sale nu au fost recunoscute. Dar uitându-ne în spate, putem vedea că de fapt a revoluționat ingineria. Am decis să ne implicăm în acest eveniment aniversar pentru că suntem o universitate tehnică, dar și pentru eu am plecat din Timișoara. Nu doar pentru că numele lui Bolyai este extraordinar, dar și pentru că Timișoara este Capitală Culturală Europeană”, a spus Levente Kovacs.

Toate evenimentele s-au desfășurat în complexul Centrului Reformat „Noul Milenium”. Cu ocazia Festivalului Bolyai 200 a avut loc și un atelier media pentru elevi, care au avut de dezvoltat un proiect creativ care să promoveze viața, opera și mesajul lui Bolyai.