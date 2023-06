Timișoreanul Levente Kovacs, cercetător în biotehnologie în Ungaria: „Nu ar fi bine să ne jucăm de-a Dumnezeu“

Cercetătorul timișorean Levente Kovacs, rectorul Universității Obuda din Budapesta, Doctor Honoris Causa al Universității Politehnice, a revenit acasă pentru a susține o conferință, în cadrul Zilelor Maghiare Bănățene. Tema: una pe buzele tuturor.

Trăim a patra revoluție industrială. Inteligența Artificială e pe buzele tuturor și aplicațiile ei se regăsesc și în medicină, care avasează enorm. Cei mai mulți am vrea să trăim cât mai mult, să fim cât mai mult timp sănătoși. Etica e extrem de importantă când vine vorba de noile tehnologii, dar aceasta este cu mult mai importantă în domeniul biomedical.

„Nici nu ar fi bine să ne jucăm de-a Dumnezeu, pentru că atunci cred că am intra în probleme foarte dificile vizavi de specia umană și toată umanitatea. Vedem câte probleme putem să generăm. Dar oricum, pentru a atinge un nivel de viață mai înalt științele devin importante. Cât timp în spatele Inteligenței Artificiale sunt oameni care scriu algoritmii, până atunci AI nu va putea fi deasupra omului.

Algoritmii pe care îi creăm pot da roade în medicină. Ideea e să trăim mult mai sănătoși, cât mai mult timp, și nu să nu îmbătrânim sau să nu murim. Pentru acest lucru trebuie să detectăm cum putem anihila diverse boli care pot apărea prin genetică.

Dacă acest lucru avansează până la bătrânețe, este posibil să dea peste cap sistemul bancar și sistemul economic, atunci apar alte probleme. E o problemă de cercetare, nu cred că acest lucru trebuie discutat acum”, consieră profesorul Levente Kovacs, rectorul Universității Obuda din Budapesta.

Timișoreanul este un cercetător de talie mondială care a vizitat deja aproape 200 de țări pentru a conferenția pe tema biotehnologiei.

Problema etică în medicină

Deja speculează pe marginea creării unor cyborgi – o entitate parte robot, parte om. Ajungem oare și acolo?

„Tot timpul apar situații care trebuie să fie controlate. Nu se pot face doar sisteme informative sau inteligente. Apare și situația de etică, omul este singurul lucru care nu poate fi recreat. Dacă un sistem se defectează, se poate înlocui. Un om, nu. Dar aici apare problema. Vrem să ne jucăm de-a Dumnezeu sau nu. Eu sunt împotriva acestui lucru. Ingineria trebuie să ajute umanitatea, cum e și în medicină. Astăzi un doctor respectat e curtat pentru că are echipamente moderne, create de ingineri. Dar sistemul să controleze medicul nu poate fi acceptabil”, a spus Levente Kovacs.

Controlul e ridicat în biotehnologie

Spre deosebire de Inteligența Artificială, domeniul biomedical presupune o atenție mult mai mare în ceea ce privește securitatea. Oricând pot apărea răuvoitori care ar putea crea un virus mortal care ar putea distruge umanitatea.

„Controlul trebuie să fie foarte ridicat în biotehnologie. Se și vorbește că nivelul următor în terorism este exact în acest domeniu. Pe de altă parte, se caută soluții pentru a vedea cum am putea bloca prin biotehnologie, fără să fie ceva letal omului, diverse părți din organism și creier. Securitatea cibernetică este esențială în acest domeniu. Noi creăm ingineri care devin hackeri etici. Ei încercă să detecteze probleme care pot fi făcute de hackeri din rea-credință”, a mai spus Levente Kovacs.

A terminat Automatica la UPT ca șef de promoție

Cum a ajuns Levente Kovacs să susțină conferințe la nivel mondial despre biotehnologii și riscurile jocului de-a Dumnezeu cu tehnologia?

Totul a pornit de la Timișoara, unde a absolvit Liceul Maghiar „Bela Bartok" și Facultatea de Automatică a Universității Politehnica. Tot aici și-a început și cariera de cercetător, însă în 2002 avea să plece în Ungaria, pentru doctoratul în domeniul ingineriei medicale, la Universitatea Tehnică din Budapesta.

Din 2012 a trecut la Universitatea Obuda, unde a devenit profesor, prodecan, responsabil cu educaţia în cadrul Facultăţii de Informatică John von Neumann, iar din 2019 este rectorul acestei universități tehnice.

„În 2000 mi-am început cariera la UPT. În 2002 am avut o posibilitate să continui pe o altă temă de doctorat, dar la Universitatea Tehnică din Budapesta. Am terminat Automatica ca șef de promoție, așa că la momentul respectiv au fost posibilități de a pleca în Olanda, Germania și Austria.

Dar atunci am zis că Ungaria și Budapesta sunt mult mai aproape. Acolo am început ceva total nou, ingineria biomedicală. Am început să lucrez cu sisteme care pot fi scrise din punct de vedere al anatomiei umane ca și un model matematic.

Și acum lucrez pe diabetologie și cancer – care poate fi descris matematic și astfel poate fi controlat artificial. Creăm algoritmi prin care putem ameliora creșterea celulelor canceroase”, a mai declarat rectorul Levente Kovacs.

A publicat 26 de cărți

Universitatea Obuda din Budapesta a fost fondată în 2000 sub numele de Budapest Tech, prin fuziunea a trei institute politehnice. Cu peste 15.000 de studenți, este una dintre cele mai mari universități tehnice din Ungaria.

Levente Kovacs a publicat 26 de cărţi și peste 270 de lucrări în volumele unor conferinţe ştiinţifice importante. A condus şi conduce peste 30 de proiecte de cercetare şi dezvoltare instituţională. În 2022, profesorul Kovacs a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Politehnica din Timișoara.