Român de top de la Boeing, despre Inteligența Artificială: „Nu există robot care să ne prostească” | EXCLUSIV

Dragoș Mărgineanțu conduce Biroul de Tehnologie al Departamentului de Inteligență Artificială al cunoscutei companii americane de aviație Boeing. Plecat în SUA pentru a-și face doctoratul, românul spune că atâta vreme cât algoritmii sunt creați tot de om, nu e niciun pericol în fața IA.

Dragoș Mărgineanțu, actualul șef al Biroului de Tehnologie al Departamentului de Inteligență Artificială al companiei americane de aviație Boeing, s-a aflat la Timișoara, orașul său natal, unde și-a făcut studiile liceale și universitare și pe care l-a părăsit în anul 1996 pentru SUA, unde și-a dat doctoratul.

El a vorbit la Conferința Tech Talks, cel mai important eveniment de popularizare a științei și tehnologiilor de ultimă oră din vestul României.

„Am dorit foarte mult să lucrez în Inteligență Artificială. De asta am plecat. Dar am un deosebit respect pentru profesorii mei din România. Tot ce am realizat este datorită școlii de aici. Am doar bucurie și sunt umil în fața lor. E foarte greu să devii din senin cercetător la 30 de ani. Bazele se pun cu mult înainte”, spune Dragoș Mărgineanțu.

„Adevărul” a realizat un interviu exclusiv cu Dragoș Mărgineanțu pe tema Inteligenței Arificiale.

Trăim a patra Revoluție Industrială

„Adevărul”: Cu siguranță, Inteligența Artificială este una dintre cele mai discutate și fascinante invenții din zilele noastre. Această tehnologie a transformat rapid modul în care interacționăm cu lumea și a devenit un aspect important al vieții noastre. Când a apărut pentru prima oară acest termen?

Dragoș Mărgineanțu: Termenul de Inteligență Artificială s-a născut în 1956, când niște cercetători, zece la număr, au avut o școală de vară la Dartmouth College. Între acei cercetători se afla și un câștigător de premiu Nobel în Economie, Herbert Simon. Sunt oameni de mare calitate, care i-au dat numele acesta răsunător poate dorind să aibă parte de atenție în acel moment. Au numit-o <Artificial Intellingence> fiindcă ei spuneau că domeniul se va ocupa de lucruri pe care noi, când le vedem la oameni, ni se par inteligente. Mereu am fost impresionați de cineva care a vorbit frumos, ne-a impresionat cineva care scrie frumos sau cântă frumos. Acum aceste mecanisme de AI pot produce o muzică frumoasă, pot crea un tablou frumos sau un speech extraordinar. Vor fi tool-uri în mâna noastră, pot fi generate de un computer.

Avem motive să ne temem de tehnologie?

Întotdeauna când a apărut o invenție nouă, fie că vorbim de locomotivă, fie de curentul electric, ori mașină au existat temeri. Oamenii s-au speriat de noua tehnologie. Există oare motiv să ne fie frică de Inteligența Artificială? Dacă ajunge pe mâinile răufăcătorilor?

Sunt tool-uri care au limitări și în niciun caz la acest nivel nu le vom folosi pentru aplicații de risc. Să zicem că ajung pe mâna răufăcătorilor, dar aceia trebuie să dezvolte sisteme. Nu este ușor și costă bani. Până la Chat GPT au fost zeci de mii de oameni, miliarde de dolari, plus resurse energetice consumate. Nu e ceva ce pot face unii într-un garaj. În biologia sintetică poate fi generat un virus care poate distruge umanitatea, trebuie să avem grijă, să fim conștienți. Dar nu aș vrea să ne fie frică, fiindcă nu aceasta va fi utilizarea. În primul rând, trebuie să avem încredere în noi, suntem oameni inteligenți. Eu lucrez în sisteme gen GPT, știu foarte bine ce pot să fac și ce nu pot să fac. Le folosim cu mare responsabilitate în generarea de text, de cod și așa mai departe, dar nu există încă în forma unui robot care interacționează și care poate să prostească umanitatea.

„Oamenii au fost o mare forță a binelui”

Dar există oare posibilitatea să ajungem ca-n romanul „1984”, al lui George Orwell, ca un sistem totalitar să aibă în mâini instrumente de control?

Gândiți-vă că cei care ne-au controlat până acum, am trăit comunismul, știm cum a fost în România, erau oameni, nu mașini! Trebuie să avem grijă mai mult de oameni, care pot fi mult mai malițioși. Poate că sunt optimist. Cercetătorii care dezvoltă sisteme sunt foarte umili. Trebuie să ne gândim că oamenii au fost o mare forță a binelui. Chiar dacă mereu e o luptă între bine și rău. Majoritatea oamenilor vor binele și sunt dedicați. La ora asta sunt niște oameni care programează niște sisteme extraordinare, în toate domeniile. Avem algoritmi foarte puternici. Depinde de noi ce facem cu ei. Încă sunt sisteme în imaginația noastră la care se lucrează.

„Avem nevoie de programatori, de cercetători”

Ce se va întâmpla cu oamenii care vor fi înlocuiți de Inteligența Artificială și de roboți? Pentru că deja se întâmplă acest lucru.

Dispar unele meserii, dar apar altele. Gândiți-vă la casierul de la supermarket. Dacă are 21 de ani și cu un background bun la matematică, poate face un curs de șase luni și poate deveni programator, poate deveni inginer de software. Va fi mai bine și pentru el. Cea mai mare gaură e de talente în acest domeniu. Avem nevoie de programatori, de cercetători, la toate nivelurile. Acest lucru se va întâmpla. Trebuie să avem încredere. În medicină, în neuroștiință sunt roboți, care văd detalii pe care omul nu le poate vedea. Se operează la grupuri de neuroni. E adevărat, robotul se află în mâna unui chirurg. Un alt exemplu, dronele sunt cele mai profitabile în agronomie. Împrăștie substanțe, monitorizează, detectează boli etc. Și dacă vom avea o mașină autonomă, va fi la ordinul nostru. Noi o vom chema, se va duce unde îi vom spune noi și va fi o proprietate. Va exista cel puțin o interfață cu oamenii, experții.

„Mi-aș dori mult să ajung să văd Pământul de sus”

Când și cum vom cuceri spațiul, Luna și Marte și când vom putea călători în rachete?

Boeing rămâne cel mai mare lansator de sateliți. Suntem lideri în construcția de sateliți mari. NASA operează naveta spațială construită de Boeing. Dincolo de AI, există un domeniu spectaculos: propulsia. Să ajungem la Marte, la ora actuală, ne trebuie între doi și patru ani. Cu sistemele de propulsie de acum. Pentru un om e foarte mult. Acum se lucrează la invenția unor noi sisteme de propulsie. Dacă vom aduce măcar la șase luni, vom vedea schimbări majore. Am cunoscut câțiva astronauți, unii au fost și pe Lună, și-au riscat viața să ajungă acolo. Vom ajunge să călătorim. Noi vom merge un pic în sus, să vedem planeta. În orașul nostru este compania Blue Origin a lui Jaff Bezos, care deja se ocupă de asta. E scump. Mi-aș dori mult să ajung să văd Pământul de sus, de la câteva zeci de mile. Mai mult eu nu ajung, dar copiii noștri vor ajunge și pe Lună. Oricum, vom trimite roboți care ne vor trimite imagini de înaltă rezoluție, care să nu ne expună pe noi riscului.