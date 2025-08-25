Scene şocante în Timiş. Un bărbat de 75 de ani a fost reținut în timp ce-şi alerga partenera de viaţă pe stradă, înarmat cu un cuţit

Un bărbat de 75 de ani din Tomeşti, Timiş, a fost arestat în timp ce îşi alerga partenera de viaţă înarmat cu un cuţit, după ce reuşise să o taie la o mână.

Scene şocante au avut loc luni, 25 august, în comuna Tomești, județul Timiș, când un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a urmărit soția pe stradă, înarmat cu un cuțit.

Conflictul a început în gospodărie, dar femeia, în vârstă de 78 de ani, după ce a fost tăiată la braț, a reușit să fugă în stradă, spre sediul poliției.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 12:40, chiar în apropierea Postului de Poliție din localitate, ceea ce a permis o intervenție rapidă a autorităților.

„La data de 25 august, în jurul orei 12:40, şefa de post din localitatea Tomeşti a intervenit, a imobilizat şi încătuşat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după concubina sa cu un cuţit în mână, după ce o tăiase cu acesta în zona braţului stâng. Incidentul s-a petrecut în comuna Tomeşti”, a transmis Poliția Timiș pe Facebook.

În urma atacului, femeia a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, iar bărbatul a fost reținut de polițiști,pe numele său fiind deschis un dosar de cercetare penală pentru violență domestică.