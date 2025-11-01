search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Explozie puternică într-un bloc din Timișoara, din cauza unei butelii. O persoană a suferit arsuri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Explozie urmată de incendiu într-o garsonieră de la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația s-a produs sâmbătă, în jurul orei 12:00, și a provocat panică printre locatari. O persoană a fost grav rănită, suferind arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Zeci de locatari s-au autoevacuat în urma exploziei. FOTO: ISU Timiș
Zeci de locatari s-au autoevacuat în urma exploziei. FOTO: ISU Timiș

Victima, conștientă și cooperantă, a fost preluată de echipajele medicale SMURD și transportată de urgență la spital.

Conform celor de la ISU Timiș, apartamentul în care s-a produs explozia nu era racordat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Pompierii au scos de acolo o butelie, relatează presa locală.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara au intervenit rapid, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Flăcările au fost stinse înainte ca incendiul să se extindă la apartamentele din jur.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna. (...) La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii. Structura de rezistență a imobilului nu este afectată”, au transmis autoritățile.

Zeci de locatari s-au autoevacuat în urma exploziei, însă, după finalizarea intervenției, aceștia s-au putut întoarce în locuințe.

Echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara a efectuat măsurători în imobil, fără a se înregistra valori peste limitele normale.

Timişoara

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
stirileprotv.ro
image
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
gandul.ro
image
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
mediafax.ro
image
Fostul mare fotbalist de la Steaua, reprofilare de senzație! S-a făcut artist și a lansat deja primul album pe Spotify
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
A dat o avere fără să stea pe gânduri! Ion Țiriac, gestul uriaș cu care a uimit România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
55% dintre orașe ar trebui să devină comune! Curtea de Conturi vrea schimbarea hărții României
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?