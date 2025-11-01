Explozie puternică într-un bloc din Timișoara, din cauza unei butelii. O persoană a suferit arsuri

Explozie urmată de incendiu într-o garsonieră de la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația s-a produs sâmbătă, în jurul orei 12:00, și a provocat panică printre locatari. O persoană a fost grav rănită, suferind arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Victima, conștientă și cooperantă, a fost preluată de echipajele medicale SMURD și transportată de urgență la spital.

Conform celor de la ISU Timiș, apartamentul în care s-a produs explozia nu era racordat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Pompierii au scos de acolo o butelie, relatează presa locală.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara au intervenit rapid, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Flăcările au fost stinse înainte ca incendiul să se extindă la apartamentele din jur.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna. (...) La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii. Structura de rezistență a imobilului nu este afectată”, au transmis autoritățile.

Zeci de locatari s-au autoevacuat în urma exploziei, însă, după finalizarea intervenției, aceștia s-au putut întoarce în locuințe.

Echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara a efectuat măsurători în imobil, fără a se înregistra valori peste limitele normale.