Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Orașul din România care trimite ajutor vital la Kiev: generatoare electrice pentru populația afectată de criza energetică

Primăria Timișoara a decis să sprijine Ucraina în contextul crizei energetice, alocând aproape 170.000 de lei pentru achiziția de generatoare electrice destinate capitalei Kiev.

Timișoara trimite generatoare electrice în Kiev FOTO: EPA EFE

Municipiul Timișoara va trimite generatoare electrice către Kiev, pentru a ajuta populația afectată de lipsa energiei. Decizia a fost luată marți seara, după ce Consiliul Local a aprobat proiectul de hotărâre inițiat de primarul Dominic Fritz.

Pentru această acțiune umanitară, autoritățile locale vor aloca din fondul de rezervă al bugetului suma de 169.400 de lei, bani destinați achiziționării echipamentelor necesare, potrivit Agerpres

Solicitarea a venit din partea autorităților ucrainene 

La începutul lunii februarie, Ambasada Ucrainei în România a cerut sprijin sub forma unor generatoare electrice care să poată fi utilizate în sistemul de urgență al orașului Kiev. Solicitarea a fost transmisă prin Administrația de Stat a orașului Kiev, cu sprijinul Unității de Cooperare Internațională.

Primăria Timișoara a răspuns pozitiv acestei cereri, iar proiectul propus de edilul Dominic Fritz a fost adoptat de consilierii locali.

Ajutor esențial pentru populația civilă

Generatoarele electrice sunt considerate esențiale pentru supraviețuirea civililor, în condițiile în care infrastructura energetică este grav afectată. Din acest motiv, sprijinul umanitar a fost aprobat fără ezitare de aleșii locali.

Echipamentele vor fi predate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. Transferul se va face fie prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fie prin Uniunea Ucrainenilor din România.

Autoritățile vor alege varianta care permite livrarea cea mai rapidă către Administrația de Stat a orașului Kiev, astfel încât ajutorul să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie.

