Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde EUR, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.

Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde EUR pentru 2026 și 2027. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs al Rusiei care intră în al cincilea an.

Din împrumut, 30 de miliarde de euro vor fi puse la dispoziție pentru asistență macrofinanciară sau sprijin bugetar, furnizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina. Se vor aloca 60 de miliarde euro pentru a consolida capabilitățile de apărare ale Ucrainei și pentru a sprijini achiziționarea de echipamente militare, asigurând accesul în timp util la produse critice din domeniul apărării din industriile de apărare din Ucraina, UE și Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). În cazul în care anumite produse de apărare nu sunt disponibile imediat din aceste țări pentru a fi livrate de urgență Ucrainei, se va aplica un set de derogări specifice pentru a realiza aprovizionarea din alte țări, anunță site-ul oficial al Parlamentului European.

Asistența financiară va fi furnizată în conformitate cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, astfel cum se prevede într-o strategie de finanțare elaborată de Ucraina și evaluată de Comisie. Strategia va necesita aprobarea Consiliului.

Toate finanțările vor face obiectul unor condiții stricte, inclusiv angajamentul continuu al Ucrainei față de guvernanța democratică, statul de drept și protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceasta include eforturile continue de combatere a corupției și de consolidare a instituțiilor democratice.

Împrumutul de sprijin va fi finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de „marja de manevră” a bugetului pe termen lung al UE, iar costurile serviciilor financiare aferente vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE.

Comisia a estimat costurile serviciilor la aproximativ 1 miliard de euro pentru 2027 și la aproximativ 3 miliarde de euro pe an începând din 2028. Ucraina va fi responsabilă pentru rambursarea principalului împrumutului odată ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei.

Actele legislative necesare pentru finalizarea acestui pachet de sprijin au fost adoptate în cadrul procedurii de urgență a Parlamentului pentru a asigura furnizarea rapidă de ajutor Ucrainei. Propunerea privind împrumutul de sprijin pentru Ucraina a fost aprobată cu 458 voturi pentru, 140 împotrivă și 44 abțineri, propunerea de modificare a Mecanismului pentru Ucraina a primit 473 voturi pentru, 140 împotrivă și 32 abțineri, în timp ce propunerea de modificare a bugetului pe termen lung al UE (CFM) pentru perioada 2021-2027 a obținut 490 voturi pentru, 130 împotrivă și 32 abțineri.

Etapele următoare

Consiliul trebuie, de asemenea, să adopte în mod oficial pachetul pentru ca prima plată la începutul celui de al doilea trimestru al anului 2026 să poată fi efectuată de Comisie.

Împrumutul de sprijin din partea UE a fost convenit în cadrul Consiliului European de la Bruxelles din 18 decembrie 2025 și a fost prezentat de Comisia Europeană pe 14 ianuarie 2026. Suma de 90 de miliarde euro este destinată să acopere două treimi din nevoile financiare estimate ale Ucrainei pentru perioada în cauză. Întrucât Cehia, Ungaria și Slovacia au optat să nu sprijine împrumutul, acesta a fost adoptat în cadrul procedurii de cooperare consolidată, un mecanism care permite statelor membre ale UE să colaboreze în domenii specifice, în absența unanimității.