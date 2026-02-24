Video Mark Rutte, apel la aliații occidentali să sprijine Ucraina. „Nu poate exista pace adevărată în Europa fără o pace reală în Ucraina”

Secretarul General NATO, Mark Rutte, a făcut un apel la sprijinirea Ucrainei către aliații occidentali, subliniind că doar un sprijin robust poate susține rezistența și o eventuală victorie a Ucrainei.

Mark Rutte a declarat că sprijinul occidental este necesar pentru Ucraina. „Acest sprijin este esențial. Ucraina are nevoie de mai mult, deoarece o promisiune de ajutor nu pune capăt războiului. Ucraina are nevoie de muniție astăzi și în fiecare zi până când vărsarea de sânge se va opri”, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, alături de ambasadorul Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, potrivit AFP.

Mark Rutte a reiterat condițiile necesare pentru o pace durabilă, subliniind că după încetarea focului, Ucraina trebuie să aibă o forță puternică și de garanții de securitate solide din partea partenerilor internaționali pentru a descuraja un nou conflict.

„Când luptele vor înceta în cele din urmă, pacea trebuie să fie susținută de forțe ucrainene capabile să apere și să descurajeze, și cu garanții de securitate eficiente din partea partenerilor Ucrainei – Europa, Canada și Statele Unite. Nu poate exista pace adevărată în Europa fără o pace reală în Ucraina”, a mai spus Rutte, adăugând: „Aceasta a fost o iarnă sumbră pentru Ucraina, dar există speranță și ajutor la îndemână”.

La rândul său, Alyona Getmanchuk a transmis oficialilor NATO că tot sprijinul militar acordat „nu numai că salvează vieți, ci consolidează poziția Ucrainei la masa negocierilor”.

În urmă cu trei zile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul căreia au fost abordate principalele aspecte ale activității diplomatice în curs și evoluțiile de securitate din regiune.

Discuțiile au evidențiat opinii similare în mai multe domenii-cheie. Zelenski l-a informat pe Mark Rutte despre pregătirile pentru următorul format trilateral de discuții cu Statele Unite ale Americii și Rusia, precum și despre posibile schimbări de poziție ale părților implicate.