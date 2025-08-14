O mamă adolescentă a murit în Maternitatea Odobescu din Timişoara, imediat după ce a născut natural

O tânără de 17 ani a intrat în stop cardio-respirator imediat după ce a născut natural la Maternitatea Odobescu și nu a mai putut fi resuscitată.

Minora a născut după aproape cinci ore de travaliu, potrivit Jurnal de Timiș.

„Gravida minoră de 17 ani cu sarcină insuficient dispensarizată s-a prezentat în urgență pentru travaliu. Pacienta a fost internată în Maternitatea Bega între 31.07-04.08.2025. În 9 august, la ora 14:00 aproximativ, însoțită de mamă, a mers la Maternitatea Bega, pentru durere, unde a fost consultată. A decis să vină după 2 ore la Maternitatea Odobescu pentru că avea deja contracții intense. Evaluarea imediată a relevat ca tânăra era în travaliu și a fost internată. Mama a semnat consimțământ și a lăsat un număr de contact. Cu travaliu natural, pacienta a născut relativ repede în 4-5 ore”, a precizat unitatea medicală.

„Manevrele de resuscitare au durat peste o oră”

După ce a născut, mama minoră a intrat în stop cardio-respirator.

„Imediat după naștere, în timp ce pacienta se afla sub monitorizare la sala de travaliu, din nefericire, în perioada de lehuzie imediată, pacienta a prezentat stop cardio-respirator. S-au practicat toate manevrele de resuscitare, dar din păcate pacienta nu a răspuns la acestea. Pe parcursul resuscitării, a fost implicat și un echipaj SMURD, acest tip de colaborare interdisciplinară este cerut în situații speciale când cazurile prezintă semne de ireversibilitate a simptomelor. Manevrele de resuscitare au durat peste o oră, dar în ciuda eforturilor cadrelor medicale, nu s-a mai putut face nimic și s-a declarat decesul”, a transmis Spitalul Municipal Timișoara.

„Nou-născutul se află pe secția de neonatologie în stare bună”

Reprezentanții unității medicale susțin că au fost respectate toate procedurile și protocoalele medicale și că gravida fost monitorizată permanent de echipa de gardă pe parcursul travaliului și a nașterii.

„Colegii obstetricieni și anesteziștii au respectat toate procedurile și protocoalele medicale în vigoare. Nou-născutul se află pe secția de neonatologie în stare bună. În noua locație, au avut loc deja 102 nașteri (în 3 săptămâni) care s-au desfășurat fără nicio problemă de natură administrativă. Rețelele de curent și de fluide medicale au funcționat fără probleme tehnice începând cu data de 24.07.2025, ziua deschiderii maternității. Expertizele tehnice s-au realizat premergător lucrărilor de adaptare a rețelelor, care au fost efectuate tocmai pe baza acestora. Secția de ATI funcționează în parametrii optimi. Mai mult decât atât, deschiderea maternității s-a realizat doar după obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Referitor la prezența în gardă, menționăm ca în cadrul Clinici sunt 2 linii de gardă de medici ginecologi, o linie de gardă ATI, 2 linii de gardă neonatologie. Medicii de garda sunt prezenți, iar alături de ei se află medici rezidenți aflați în program de formare profesională”, a detaliat Spitalul Municipal Timișoara.

Direcția de Sănătate Publică Timiș s-a autosesizat în acest caz.

„Instituția nu a fost informată cu privire la această situație. Ne-am autosesizat și vom efectua verificările necesare, conform competențelor legale ce ne revin”, a transmis Direcția de Sănătate Publică Timiș.