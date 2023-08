Mărturia colegei de salon a Alexandrei, gravida lăsată să agonizeze 7 ore: „Tot plângea că o doare, am văzut că era vânătă“

La aproape 2 săptămâni de la moartea Alexandrei, gravida care a fost lăsate să agonizeze timp de 7 ore la spitalul din Botoșani, ies la iveală detalii tulburătoare. O colegă de salon a povestit clipele cumplite prin care a trecut femeia în vârstă de 25 de ani, fără ca doctorii să o ajute.

O colegă de salon de-a Alexandrei a declarat pentru Antena 3 CNN că tânăra urla de durere, însă niciun medic nu a venit să-i acorde ajutor.

”Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete.

Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei.

Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a povesti femeia.

Alexandra Ivanov, tânăra de 25 de ani care a murit la spital pe 18 august, era însărcinată și era mama a trei copii mici. Ea a fost internată la spital, unde a fost ignorată timp de șapte ore, după cum arată primul raport al anchetei pe care a desfășurat-o Direcția de Sănătate Publică Botoșani.

Instituția s-a autosesizat, declanșând o inspecție imediat după decesul tinerei. „Reprezentanții legali ai unității sanitare le-au pus la dispoziție foaia de observație clinică generală a pacientei în copie, graficul de gărzi al medicilor, registrele întocmite la camera de gardă și nota de relație întocmită de medicul de gardă. La data controlului, unitatea sanitară nu a pus la dispoziția inspectorilor sanitar procedura/protocolul privind gestionarea unor astfel de cazuri”, a spus Teodor Ferariu, directorul DSP.

Medicul de gardă nu a considerat necesar chiuretajul

Alexandra a fost internată pe data de 17 august la orele 23.30 cu din cauza unor „sângerări pe căi genitale externe, dureri hipogastrice și lombare”. Diagnosticul pus a fost ”sarcină oprită în evoluție, metroragie minoră și anemie secundară.

Tinerei i s-a administrat tratament simptomatic.

Între 00.45, când au fost finalizate analizele medicale și ora 7.35, când efectiv a intrat în stare de șoc, Alexandra nu a primit niciun fel de ajutor, adică așa cum arată raportul DSP, nu au fost raportate în foaia de investigații intervenții terapeutice și manevre de îngrijire. În plus, așa cum arată și reprezentanții spitalului, medicul de gardă de la Maternitate nu a considerată necesară evacuarea sarcinii. Tânăra a fost lăsată să îndure dureri inimaginabile, în ciuda faptului că a insistat să fie chiuretată.