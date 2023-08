Tatăl Alexandrei, gravida moartă la Botoșani, despre noaptea tragediei: „Am rămas acasă cu cele mici să ne jucăm. Nu am mai sunat-o și eu, să nu încurc“

Membrii familiei Alexandrei, gravida care a murit în spitalul din Botoșani, au fost chemați la audieri. Tatăl său a povestit cum a aflat de tragedie.

La sediul Poliției Botoșani au venit părinții, soțul și fratele ei, însoțiți de o avocată. Până acum, în dosar au dat declarații asistenta, medicul curant și o infirmieră.

Tatăl tinerei a declarat că speră că vinovații vor fi trași la răspundere și a făcut declarații cutremurătoare despre cum a aflat despre moartea Alexandrei. „Am vorbit cu Alexandra ultima oară seara, nu prevedea nimic că așa ceva se va întâmpla. Era o seară normală. Am plecat să o duc pe soție la spital, că era în tură de noapte. Am rămas acasă cu cele mici să ne jucăm. Nu am mai sunat-o și eu, ca să o las în pace, să nu încurc. Dimineața, soția mi-a spus: «Vino, repede, să mergem la maternitate». Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav. Cât am tras mașina, într-un minut m-a sunat", a declarat bărbatul, potrivit monitorulbt.ro.

Alexandra Ivanov, tânăra de 25 de ani care a murit la spital, era însărcinată și era mama a trei copii mici. Ea a fost internată la spital, unde a fost ignorată timp de șapte ore, după cum arată primul raport al anchetei pe care a desfășurat-o Direcția de Sănătate Publică Botoșani.

Instituția s-a autosesizat, declanșând o inspecție imediat după decesul tinerei. „Reprezentanții legali ai unității sanitare le-au pus la dispoziție foaia de observație clinică generală a pacientei în copie, graficul de gărzi al medicilor, registrele întocmite la camera de gardă și nota de relație întocmită de medicul de gardă. La data controlului, unitatea sanitară nu a pus la dispoziția inspectorilor sanitar procedura/protocolul privind gestionarea unor astfel de cazuri”, a spus Teodor Ferariu, directorul DSP.

Lăsată toată noapte cu dureri

Alexandra a fost internată pe data de 17 august la orele 23.30 cu din cauza unor „sângerări pe căi genitale externe, dureri hipogastrice și lombare”. Diagnosticul pus a fost ”sarcină oprită în evoluție, metroragie minoră și anemie secundară.

Tinerei i s-a administrat tratament simptomatic.

Între 00.45, când au fost finalizate analizele medicale și ora 7.35, când efectiv a intrat în stare de șoc, Alexandra nu a primit niciun fel de ajutor, adică așa cum arată raportul DSP, nu au fost raportate în foaia de investigații intervenții terapeutice și manevre de îngrijire. În plus, așa cum arată și reprezentanții spitalului, medicul de gardă de la Maternitate nu a considerată necesară evacuarea sarcinii.

Tânăra a fost lăsată să îndure dureri inimaginabile, în ciuda faptului că a insistat să fie chiuretată.

„Doamna doctor nu a venit decât la ora 1.00 să vadă pacienta. Asistenta a condus pacienta de patru ori la baie, pacienta s-a plâns, în jurul orei 5.00 și a insistat să fie chiuretată iar la ora 5.11 s-a sunat medicul de gardă și s-a comunicat faptul că pacienta insistă să se intervină chirurgical. Medicul a recomandat continuarea supravegherii pacientului și că nu se impune intervenția. S-a comunicat doar telefonic”, a precizat medicul Ștefan Bercea, directorul medical al Spitalului Județean.