Accident pe A1, în Timiș: patru vehicule implicate, o femeie a rămas încarcerată. Traficul spre Deva este blocat

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, un autocamion și o autoplatformă care transporta trei mașini s-a produs vineri după-amiază pe Autostrada A1, în județul Timiș. În urma impactului, o femeie a rămas încarcerată, iar traficul pe sensul de mers spre Deva a fost blocat temporar.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, accidentul s-a produs la kilometrul 428 al autostrăzii, iar la fața locului au intervenit pompierii din Făget cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

„Pompierii făgeţeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1, la km 428”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

În fiecare dintre cele patru vehicule implicate se afla doar șoferul.

„O victimă de sex feminin a rămas blocată într-un autoturism. Aceasta va fi transportată la spital”, au precizat pompierii.

Autoritățile au transmis că toate persoanele implicate sunt conștiente și cooperante.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara informează că traficul este blocat temporar pe Autostrada A1, la kilometrul 427+900, în zona localității Margina, pe sensul de mers către Deva.

Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată în condiții normale în jurul orei 18:30.