Momentul șocant în care doi adolescenți au jefuit o femeie în scara unui bloc din Timişoara

Doi băieți, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost arestați preventiv după ce au comis un jaf asupra unei femei de 77 de ani din Timișoara, chiar în scara blocului în care aceasta locuia. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care unul dintre ei a bruscat-i pe aceasta şi i-a smuls geanta.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Timiş, incidentul s-a produs pe 3 noiembrie, polițiștii fiind sesizați de femeia de 77 de ani că, în jurul orei 14:00, în timp ce se afla la parterul blocului în care locuia, lângă lift, un tânăr ar fi bruscat-o și i-a smuls poșeta în care se aflau bani, acte și alte bunuri personale.

Miercuri, 12 noiembrie, după mai multe zile de căutări, cei doi adolescenți au fost identificaţi şi reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată și tentativă la tâlhărie calificată, urmând să fie prezentați magistraților cu propunerea unei alte măsuri preventive.