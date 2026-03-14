Managerul Spitalului Județean Timiș, Dorel Săndesc, condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare pentru un accident produs în 2018

Managerul Spitalului Județean Timiș, prof. Dorel Săndesc, a fost condamnat vineri, 13 martie, la un an și opt luni de închisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpă. În 2018, acesta a intrat cu mașina pe care o conducea într-un alt autoturism, iar o femeie a murit la nouă luni de la producerea accidentului.

Decizia Judecătoriei nu este definitivă, scrie Agerpres.

„Instanța condamnă pe inculpatul Săndesc Viorel, la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. (...). Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an și 8 luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de doi ani, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (...).

Obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, la una dintre următoarele două instituții: AJOFM Timișoara sau Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș (...).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată astăzi, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței”, se arată pe portalul Judecătoriei Timișoara.

Prof. Dorel Săndesc, care la momentul producerii accidentului era șeful ATI al Spitalului Județean, i-a acordat imediat toate îngrijirile victimei de 53 de ani, până la sosirea ambulanței. La spital, victima a fost supusă unor intervenții chirurgicale. Leziunile grave suferite s-au complicat pe fondul infecțiilor nosocomiale contactate în spital.

Avocații medicului au cerut ca un expert să stabilească dacă femeia a murit din cauza rănilor suferite în accident sau în urma infecțiilor nosocomiale contractate în spital.

Cine este prof. Dorel Săndesc

Prof. dr. Dorel Săndesc este medic primar de Anestezie și Terapie Intensivă, profesor universitar și doctor în științe medicale. El conduce Clinica ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara și coordonează Disciplina ATI la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

A absolvit Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca în 1985. A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Județean Deva (1985–1988), medic de medicină generală la Dispensarul Comunal Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud (1988–1989) și medic șef la Dispensarul Comunal Geoagiu, județul Hunedoara (1989–1990).

Din 1991 și-a desfășurat activitatea în ATI la Spitalul Clinic Județean nr. 1 Timișoara, devenind medic specialist ATI în 1994 și medic primar ATI în 1999. Din 2002 este șeful Clinicii ATI.

A efectuat stagii de perfecționare în Franța, Anglia, Olanda și Statele Unite, inclusiv la Universitatea Claude Bernard Lyon I, unde a obținut o supraspecializare în anestezie-reanimare (1998).

În plan academic, a devenit asistent universitar în 1996, șef de lucrări în 2002 și profesor universitar în 2003 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Este doctor în științe medicale din 2002 și membru al mai multor organizații profesionale europene și românești din domeniul anesteziei și terapiei intensive.

De asemenea, este cunoscut și drept medicul care l-a tratat pe Nicu Covaci, liderul formației rock Phoenix, care a murit la 2 august 2024. La acea vreme, Dorel Săndesc dezvăluia că artistul s-a confruntat cu „cea mai agresivă formă de cancer cerebral”.