Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
Cine l-a convins pe Alexandru Rogobete să practice medicina: „Aşa am ajuns la Terapie Intensivă”

Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că a urmat un master în cercetare clinică, perioadă în care l-a cunoscut pe profesorul Dorel Săndesc și și-a dorit să lucreze ca cercetător. Totuși, a fost convins să practice medicina, ajungând astfel la secția ATI. Rogobete a precizat că nu a practicat intensiv medicina, concentrându-se mai mult pe dezvoltarea abilităților în management și administrație.

FOTO: Gov.ro.
FOTO: Gov.ro.

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat de ce dintre toate specializările din medicină a ales tocmai terapie intensivă.

„În primul rând, am ales medicina pentru că am cunoscut Anestezia şi Terapia Intensivă. Prima mea facultate este chimia şi cu un master în cercetare clinică şi aşa l-am cunoscut pe profesorul Săndesc unde mi-am dorit să lucrez ca cercetător, iniţial, iar dânsul m-a convins să practic medicina şi aşa am ajuns la Terapie Intensivă, la ATI, unde nu am practicat foarte mult pentru că am avut valenţe administrative, aş putea spune, poate native, nu ştiu, dintotdeauna”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a explicat cum a ajuns să îşi dezvolte abilităţi în zona de management şi în cea administrativă.

„Încă din anul 3 de facultate am fost clinical intern într-un program din acesta de internship cu o companie americană unde am lucrat trei ani şi jumătate aproape, unde am interacţionat mult cu proiecte de dezvoltare cu Banca Mondială. Şi evident că mi-am dezvoltat abilităţi în zona de management şi în zona administrativă şi de dezvoltare şi cercetare în general. Aşa am şi ajuns în Ministerul Sănătăţii consilier pentru secretarul de stat, doctorul Garofil, în anul 2020, în plină pandemie”.

Întrebat ce îi place mai mult, să fie medic sau partea administrativă, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Partea administrativă, cu siguranţă, acesta este şi motivul pentru care am renunţat la medicină, am renunţat la rezidenţiat şi am ales calea administrativă, însă cunoştinţele medicale, cunoştinţele dintr-un spital din secţia de terapie intensivă, fluxurile medicale şi tot ce înseamnă zona organizatorică dacă doriţi, administrativă dintr-un spital, mă ajută nespus de mult”.

Sănătate

