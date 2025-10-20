Explozie la bordul unui vas care transporta GPL, în Golful Aden. Doi marinari sunt dați dispăruți. S-a emis o alertă de navigaţie

O explozie la bordul petrolierului MV Falcon, care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), a declanșat o operațiune de salvare de amploare în Golful Aden. Doi membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar navele din zonă au fost avertizate de pericolul pentru navigație.

Incidentul a avut loc sâmbătă, la ora 07:00 GMT (10:00 ora României), la bordul petrolierului MV Falcon, care naviga sub pavilionul Camerunului și era încărcat la capacitate maximă cu gaz petrolier lichefiat. Nava se afla în largul Yemenului şi plecase din portul Sohar din Oman cu destinaţia Djibouti.

În urma exploziei, cei 26 de membri ai echipajului au fost nevoiți să abandoneze nava, doi dintre marinari nefiind găsiți până la acest moment. În prezent, vasul este în continuare în flăcări și plutește în derivă, ceea ce ridică riscuri majore pentru navigație.

Cauza exploziei nu a fost încă stabilită cu exactitate, însă primele informații sugerează că incidentul ar fi fost un accident legat de încărcătura de GPL, conform misiunii navale Aspides a Uniunii Europene și surselor din securitatea maritimă.

„Cauza exploziei nu este clară, dar primele indicii sugerează că a fost un accident legat de încărcătura sa”, au declarat oficialii Aspides și surse de securitate maritimă, citate de Reuters.

Doi dintre marinari sunt în continuare dați dispăruți, în timp ce ceilalți membri ai echipajului au fost salvați de nave comerciale care treceau prin zonă și transferați în siguranță în Djibouti.

Operațiunea de salvare a fost coordonată de o companie privată, iar luni o navă specializată în stingerea incendiilor se afla încă lângă MV Falcon. Sursele din domeniul securității maritime au precizat că eforturile de salvare sunt în continuare în desfășurare.

Un oficial al Ministerului Apărării din Yemen, controlat de rebelii Houthi, a declarat că grupul nu are nicio legătură cu incidentul, potrivit agenției de știri Saba.

Vă reamintim că, începând din 2023, rebelii Houthi, aliați ai Iranului, au atacat frecvent, cu drone și rachete, navele catre traversau Marea Roșie, motivând că acestea sunt acţiuni de solidaritate cu palestinienii aflați în conflict cu Israelul în Gaza.

Avertisment pentru navigație

Misiunea navală UE Aspides a emis un avertisment pentru toate navele care navighează în zonă, semnalând că incidentul reprezintă un pericol major pentru navigație în Golful Aden.

Golful Aden rămâne o zonă sensibilă, iar autoritățile maritime și operatorii de transport maritim trebuie să mențină măsuri sporite de precauție până la stingerea completă a incendiului și securizarea navei.