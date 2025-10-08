Dosar penal în cazul unui polițist din Timiș care și-a lovit soția într-o parcare. Cei doi sunt în divorț

Un polițist din cadrul IPJ Timiș și-a agresat fizic soția duminică, 5 octombrie, într-o parcare din municipiul Lugoj. Cei doi, potrivit surselor judiciare, se aflau în divorț.

„La data de 5 octombrie 2025, poliţiştii din Lugoj au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că soţul acesteia, poliţist din cadrul IPJ Timiş, a agresat-o fizic în parcarea unei societăţi comerciale din Lugoj. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, ulterior fiind emis şi un ordin de protecţie provizoriu”, a transmis IPJ Timiş.

Cercetările sunt făcute sub urmărirea proprie a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

De asemena, la nivelul IPJ Timiş au fost dispuse verificări disciplinare cu privire la comportamentul poliţistului, care sunt efectuate de poliţiştii Biroului Control Intern.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că bărbatul, care este angajat la Postul de Poliţie din Topolovăţu Mare, se afla în divorţ cu soţia sa.