Femeie care se dădea medic estetician, reținută la Timișoara alături de iubitul ei. Făcea intervenții fără drept de practică

O femeie și partenerul său au fost reținuți de procurorii din Timiș după ce aceasta s-a dat drept medic estetician și a efectuat intervenții minim invazive în Arad și Dumbrăvița, județul Timiș. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi sprijinit-o în activitatea ilegală.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat că s-a deschis dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii și înșelăciune.

În perioada 2024-2025, femeia ar fi realizat lipoliză, mărirea buzelor, volumizarea pomeților sau corectarea cearcănelor prin injectări cu acid hialuronic și toxină botulinică, fără a avea drept de liberă practică și fără a fi înregistrată la Colegiul Medicilor din România.

„În aceste condiţii, suspecta, nefiind înregistrată în cadrul Colegiului Medicilor din România, a desfăşurat profesia de medic estetician fără drept de liberă practică în condiţiile legii, ocazie cu care a indus în eroare mai multe persoane cu privire la calitatea sa de medic specialist în realizarea de proceduri minim invazive cu drept de liberă practică pe teritoriul României şi a efectuat acte medicale asupra acestora, obţinând totodată foloase patrimoniale injuste reprezentate de contravaloarea achitată pentru actele medicale”, au transmis procurorii, citați de News.ro.

Joi, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Timiș au făcut trei percheziții: la o clinică din Dumbrăvița, la o clinică din Arad și la domiciliul suspecților. Au fost ridicate înscrisuri medicale, 20.800 de lei și 700 de euro, un laptop și trei telefoane mobile.

De asemenea, anchetatorii au găsit în locuința celor doi mai multe substanțe albe, suspectate a fi droguri, precum și accesorii pentru consumul acestora.

Femeia și partenerul ei au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca procurorul să decidă dacă vor fi luate și alte măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.