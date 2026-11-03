Doi copii și părinții lor, dispăruți în zona Poeni din Timiș. Salvatorii au reușit să-i găsească

Doi părinți și doi copii dispăruți în pădure au fost găsiți în siguranță după ore bune de căutări, noaptea, în zona Poeni din județul Timiș, printr-o amplă operațiune desfășurată de polițiști, pompieri și personal silvic.

Cei patru plecaseră cu ATV-urile in pădure Foto: arhivă Adevărul

Familia plecase cu ATV-urile într-o pădure și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată prin 112 de un pădurar de la o cabană de vânătoare din Poeni, care a observat că autoturismul acestora rămăsese parcat în apropierea cabanei, fără ca oamenii să revină

Potrivit autorităților, cei patru, un bărbat, soția sa și cei doi copii ai lor, în vârstă de 3 și 5 ani, au fost localizați în jurul orei 2:00, într-un cort de camping amplasat într-o zonă împădurită.

„În jurul orei 2:00, după mai multe ore de căutări, cele patru persoane au fost găsite în siguranță de echipele de căutare-salvare. Îşi instalaseră un cort de camping, într-o zonă împădurită, în afara oricărui pericol. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Timiș și ai Poliției Timiș.

La operațiunile de căutare au participat polițiști din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Făget, echipaje ale ISU Timiș și angajați ai Ocolului Silvic Coșava.

Misiunea s-a încheiat fără incidente. Niciunul dintre membrii familiei nu a avut nevoie de asistență medicală.