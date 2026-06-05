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Premierul desemnat Eugen Tomac, întâlnire cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria

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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a fost primit vineri după-amiază la Palatul Victoria de către șeful Executivului interimar, Ilie Bolojan.

Eugen Tomac s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria FOTO PMP / Facebook
Eugen Tomac s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria FOTO PMP / Facebook

Cei doi au avut o discuție după ședința de guvern de vineri, au precizat surse politice pentru Agerpres.

Informația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Eugen Tomac este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru.

Tomac are acum la dispoziție zece zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a obține majoritatea parlamentară necesară învestirii Executivului.

Eugen Tomac este în prezent europarlamentar și consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni. De-a lungul carierei sale a ocupat funcții în Administrația Prezidențială și în Guvern, fiind implicat în proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor.

„Foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legat de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim ministru.

În momentul de față, Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă să exercite atribuțiile în regim interimar până la instalarea unui nou Executiv. Semnarea decretului de către președintele Nicușor Dan reprezintă primul pas oficial în procesul de formare a viitorului Guvern.

Amintim că Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

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