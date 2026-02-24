Un adolescent pe trotinetă și cu căști a fost lovit de autobuz în Cluj Napoca, după ce a traversat neregulamentar

Un tânăr de 17 ani, care mergea pe trotineră și a traversat prin loc nepermis, a fost lovit marți dimineață de un autobuz într-o zonă aglomerată din Cluj Napoca. Adolescentul, care nu avea cască de protecție și avea căști în urechi, a ajuns la spital.

Evenimentul rutier s-a produs pe una dintre cele mai circulate artere din Cluj Napoca, în zona centrală.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un tânăr de 17 ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe trotinetă pe strada Petőfi Sándor, ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului electric, pentru a efectua un viraj la stânga.

În acel moment, acesta ar fi intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, tot din Cluj-Napoca, care circula regulamentar.

„Din fericire, starea acestuia nu este gravă și a fost cooperant la fața locului. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. În mijlocul de transport nu au fost înregistrate alte victime”, a precizat Alin Oaidă pentru Cluj24.

Polițiștii au efectuat testări cu aparatul etilotest atât în cazul conducătorului autobuzului, cât și al minorului, rezultatele fiind negative.