O tânără, cetățean străin, a murit după ce a căzut de pe trotinetă în Capitală. Medicii nu au mai putut face nimic

Un accident grav a avut loc vineri după amiază în București. O femeie de 35 de ani, aflată pe o trotinetă împreună cu altă persoană, a murit după ce a murit după ce s-a răsturnat cu trotineta pe trotuar.

Tragedie, vineri după amiază, în București, pe Bulevardul Unirii. O tânără de 35 de ani, cetățean străin, care se afla pe o trotinetă împreună cu o altă persoană, tot din străinătate, a murit după ce a pierdut controlul asupra vehiculului pe care îl manevra și a căzut pe asfalt.

„În urma accidentului de circulație, una dintre persoanele care se aflau pe trotineta electrică, femeie în vârstă de 35 de ani, a fost transportată la spital, unde în pofida eforturilor cadrelor medicale, și-a pierdut viața”, potrivit Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.